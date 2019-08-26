Эрдоган намерен обсудить с Путиным нарушения перемирия в Идлибе

АНКАРА, 26 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе своего визита в Россию во вторник нарушения перемирия в сирийском Идлибе.

"В Идлибе продолжаются нарушения перемирия со стороны (сирийского) режима. Два дня назад этот вопрос мы обсудили с президентом Путиным по телефону. Завтра еду в Россию с делегацией. И там еще раз мы обговорим с Путиным эту проблему. Надеюсь, она будет решена", - сказал Эрдоган, выступая в городе Малазгирт провинции Муш. Трансляцию вел телеканал Ahaber.

Генштаб вооруженных сил Сирии объявил в пятницу об освобождении города Хан-Шейхун и ряда сел на севере провинции Хама и намерении продолжить продвижение войск далее на север до освобождения всей территории страны. Освобожденным от терроризма также был назван населенный пункт Мурик, где расположен наблюдательный пункт Турции №9 за зоной деэскалации в Идлибе.

Ранее МИД Турции заявил, что Анкара не намерена покидать наблюдательный пункт в Мурике.

Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.