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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган намерен обсудить с Путиным нарушения перемирия в Идлибе

13:21 26.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 26 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе своего визита в Россию во вторник нарушения перемирия в сирийском Идлибе.
"В Идлибе продолжаются нарушения перемирия со стороны (сирийского) режима. Два дня назад этот вопрос мы обсудили с президентом Путиным по телефону. Завтра еду в Россию с делегацией. И там еще раз мы обговорим с Путиным эту проблему. Надеюсь, она будет решена", - сказал Эрдоган, выступая в городе Малазгирт провинции Муш. Трансляцию вел телеканал Ahaber.
Генштаб вооруженных сил Сирии объявил в пятницу об освобождении города Хан-Шейхун и ряда сел на севере провинции Хама и намерении продолжить продвижение войск далее на север до освобождения всей территории страны. Освобожденным от терроризма также был назван населенный пункт Мурик, где расположен наблюдательный пункт Турции №9 за зоной деэскалации в Идлибе.
Ранее МИД Турции заявил, что Анкара не намерена покидать наблюдательный пункт в Мурике.
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Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что Путин и Эрдоган условились провести двусторонние переговоры во вторник после посещения авиасалона МАКС-2019 в Жуковском, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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