Полиция возбудила дело после столкновения гидроцикла с лодкой под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 26 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после столкновения гидроцикла с лодкой на реке под Воронежем, в результате чего погиб один человек и один получил травмы, сообщила в понедельник РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

По данным следствия, около 22.00 мск 22 июня 2019 года у базы отдыха "Плавучие домики" возле села Чертовицы Рамонского района гидроцикл врезался в пересекавшую реку резиновую лодку, в которой находились четыре человека. Лодка опрокинулась, в результате мужчина 1991 года рождения был доставлен в больницу с телесными повреждениями, а мужчина 1987 года рождения погиб.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ объявило о начале процессуальной проверки по факту происшествия, материалы которой в итоге были переданы в территориальный орган полиции.

"Отделом МВД по Рамонскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 268 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказала Куликова.