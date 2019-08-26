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РИА Новости

Полиция возбудила дело после столкновения гидроцикла с лодкой под Воронежем

13:14 26.08.2019 (обновлено: 13:31 26.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 26 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после столкновения гидроцикла с лодкой на реке под Воронежем, в результате чего погиб один человек и один получил травмы, сообщила в понедельник РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
По данным следствия, около 22.00 мск 22 июня 2019 года у базы отдыха "Плавучие домики" возле села Чертовицы Рамонского района гидроцикл врезался в пересекавшую реку резиновую лодку, в которой находились четыре человека. Лодка опрокинулась, в результате мужчина 1991 года рождения был доставлен в больницу с телесными повреждениями, а мужчина 1987 года рождения погиб.
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Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ объявило о начале процессуальной проверки по факту происшествия, материалы которой в итоге были переданы в территориальный орган полиции.
"Отделом МВД по Рамонскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 268 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказала Куликова.
Санкция статьи "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" предусматривает до двух лет лишения свободы.
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