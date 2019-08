Leadership Dialogue Forum. Репутация: сегодня и завтра

- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей СВИНЦОВ;- основатель и председатель компании The Holmes Group Пол ХОЛМС;- генеральный директор компании PRCA, исполнительный директор компании ICCO Френсис ИНГХАМ;- президент КГ "Орта", генеральный директор компании FleishmanHillard Vanguard Елена ФАДЕЕВА;- генеральный директор КГ "Орта" Алексей САФРОНОВ;- генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий ФЕДОРОВ;- ректор Российского государственного социального университета Наталья ПОЧИНОК;- руководитель по стратегическим коммуникациям Департамента образования и науки города Москвы Кермен МАНДЖИЕВА;- директор по корпоративным связям агентства Sputnik Петр ЛИДОВ-ПЕТРОВСКИЙ;- директор Департамента общественных связей и коммуникаций компании "Еврохим" Владимир ТОРИН;- директор Департамента коммуникаций и информационной политики компании "ЛокоТех" Дарья ТОПИЛЬСКАЯ;- директор департамента корпоративных коммуникаций компании "Металлоинвест" Сергей ВОДОПЕТОВ;- директор по связям с общественностью СПАО "Ингосстрах" Карен АСОЯН.Это крупнейшая в Восточной Европе площадка для обсуждения актуальных тенденций индустрии коммуникаций, содействия обмену опытом и идеями. Мировые эксперты и лидеры российской и глобальной индустрии связей с общественностью и студенты коммуникационных специальностей обсудят важнейшие аспекты в этой области.Форум проходит в партнерстве с The Holmes Report – главной мировой площадкой в сфере коммуникаций, при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей, крупнейшей глобальной индустриальной организации Public Relations and Communications Association (PRCA) и МИА "Россия сегодня". Организатор форума – агентство Orta Communications (КГ "Орта").Регистрация на сайте www.ldfforum.com по e-mail: accreditation@rian.ru Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".