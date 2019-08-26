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РИА Новости

Leadership Dialogue Forum. Репутация: сегодня и завтра

13:14 26.08.2019 (обновлено: 13:16 26.08.2019)
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5 сентября в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Leadership Dialogue Forum. Репутация: сегодня и завтра.
Участники:
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей СВИНЦОВ;
- основатель и председатель компании The Holmes Group Пол ХОЛМС;
- генеральный директор компании PRCA, исполнительный директор компании ICCO Френсис ИНГХАМ;
- президент КГ "Орта", генеральный директор компании FleishmanHillard Vanguard Елена ФАДЕЕВА;
- генеральный директор КГ "Орта" Алексей САФРОНОВ;
- генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий ФЕДОРОВ;
- ректор Российского государственного социального университета Наталья ПОЧИНОК;
- руководитель по стратегическим коммуникациям Департамента образования и науки города Москвы Кермен МАНДЖИЕВА;
- директор по корпоративным связям агентства Sputnik Петр ЛИДОВ-ПЕТРОВСКИЙ;
- директор Департамента общественных связей и коммуникаций компании "Еврохим" Владимир ТОРИН;
- директор Департамента коммуникаций и информационной политики компании "ЛокоТех" Дарья ТОПИЛЬСКАЯ;
- директор департамента корпоративных коммуникаций компании "Металлоинвест" Сергей ВОДОПЕТОВ;
- директор по связям с общественностью СПАО "Ингосстрах" Карен АСОЯН.

Это крупнейшая в Восточной Европе площадка для обсуждения актуальных тенденций индустрии коммуникаций, содействия обмену опытом и идеями. Мировые эксперты и лидеры российской и глобальной индустрии связей с общественностью и студенты коммуникационных специальностей обсудят важнейшие аспекты в этой области.
Форум проходит в партнерстве с The Holmes Report – главной мировой площадкой в сфере коммуникаций, при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей, крупнейшей глобальной индустриальной организации Public Relations and Communications Association (PRCA) и МИА "Россия сегодня". Организатор форума – агентство Orta Communications (КГ "Орта").
Регистрация на сайте www.ldfforum.com

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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