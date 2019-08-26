Пресс-конференция о Чемпионате мира по забегам с препятствиями "Ниндзя OCR"

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28 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная первому в истории Чемпионату мира по забегам с препятствиями формата "Ниндзя OCR (obstacle course race)".