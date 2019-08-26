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РИА Новости

Пресс-конференция о Чемпионате мира по забегам с препятствиями "Ниндзя OCR"

13:04 26.08.2019 (обновлено: 13:05 26.08.2019)
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28 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная первому в истории Чемпионату мира по забегам с препятствиями формата "Ниндзя OCR (obstacle course race)".
Участники:
- основатель и руководитель проекта "Лига героев" Ксения ШОЙГУ;
- президент Международной федерации по забегам с препятствиями Ян АДАМСОН (Ian ADAMSON);
- председатель правления ПАО "Абсолют Банк" Татьяна УШКОВА;
- артист Влад ТОПАЛОВ.

Первый Чемпионат мира по забегам с препятствиями формата "Ниндзя OCR" пройдет с 30 августа по 1 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Подобные забеги уже успели покорить публику от Токио до Нью-Йорка, однако первый мировой чемпионат по данной дисциплине состоится именно в Москве.
"Арена героев" – это экстремальная полоса препятствий длиной в 160 метров, состоящая из 12-ти разнообразных конструкций. Атлеты из 20-ти стран испытают подвесные рукоходы и канаты через бассейн с водой, вращающиеся мостки и другие препятствия. Главная цель участников соревнований – не только преодолеть все преграды как можно быстрее, но и не сорваться в воду. В финале дистанции – высокая рампа и две попытки, чтобы на нее взобраться.

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