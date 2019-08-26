Пресс-конференция о Чемпионате мира по забегам с препятствиями "Ниндзя OCR"

Участники:
- основатель и руководитель проекта "Лига героев" Ксения ШОЙГУ;
- президент Международной федерации по забегам с препятствиями Ян АДАМСОН (Ian ADAMSON);
- председатель правления ПАО "Абсолют Банк" Татьяна УШКОВА;
- артист Влад ТОПАЛОВ.
Первый Чемпионат мира по забегам с препятствиями формата "Ниндзя OCR" пройдет с 30 августа по 1 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Подобные забеги уже успели покорить публику от Токио до Нью-Йорка, однако первый мировой чемпионат по данной дисциплине состоится именно в Москве.
"Арена героев" – это экстремальная полоса препятствий длиной в 160 метров, состоящая из 12-ти разнообразных конструкций. Атлеты из 20-ти стран испытают подвесные рукоходы и канаты через бассейн с водой, вращающиеся мостки и другие препятствия. Главная цель участников соревнований – не только преодолеть все преграды как можно быстрее, но и не сорваться в воду. В финале дистанции – высокая рампа и две попытки, чтобы на нее взобраться.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- основатель и руководитель проекта "Лига героев" Ксения ШОЙГУ;
- президент Международной федерации по забегам с препятствиями Ян АДАМСОН (Ian ADAMSON);
- председатель правления ПАО "Абсолют Банк" Татьяна УШКОВА;
- артист Влад ТОПАЛОВ.
Первый Чемпионат мира по забегам с препятствиями формата "Ниндзя OCR" пройдет с 30 августа по 1 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Подобные забеги уже успели покорить публику от Токио до Нью-Йорка, однако первый мировой чемпионат по данной дисциплине состоится именно в Москве.
"Арена героев" – это экстремальная полоса препятствий длиной в 160 метров, состоящая из 12-ти разнообразных конструкций. Атлеты из 20-ти стран испытают подвесные рукоходы и канаты через бассейн с водой, вращающиеся мостки и другие препятствия. Главная цель участников соревнований – не только преодолеть все преграды как можно быстрее, но и не сорваться в воду. В финале дистанции – высокая рампа и две попытки, чтобы на нее взобраться.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/