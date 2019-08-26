В Нижегородской области нашли женщину, заблудившуюся в лесу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Экипаж вертолёта Росгвардии обнаружил 69-летняя женщину, заблудившуюся в лесу в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ведомства по Приволжскому федеральному округу.
Женщина ушла из деревни Сонино в лес за грибами 23 августа и не вернулась. Двое суток добровольцы прочесывали местность. Пожилая женщина периодически выходила на связь, используя мобильный телефон, однако обнаружить ее не удавалось.
22 августа, 23:01РИА Новости"Нашли!". Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю ЗаринуВолонтеры нашли пятилетнюю Зарину в нижегородском лесу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Поиски Зарины продолжались трое суток. В них приняли участие около тысячи человек: поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Рысь", силы МЧС, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.
"Двадцать пятого августа в помощь поисковикам был направлен вертолёт управления Росгвардии по Нижегородской области. В течение часа экипаж вертолёта обнаружил пропавшую женщину в 5 километрах севернее села Сонино. Командир авиационного отряда Росгвардии полковник Андрей Макаров выбрал для посадки небольшой "пятачок" открытой земли среди лестной чащи. Благодаря профессионализму и выучке экипажа вертолет успешно приземлилась в намеченной точке. Росгвардейцы посадили найденную женщину в вертолёт и доставили её в оперативный поисковый штаб села Сонино", - рассказали в ведомстве.