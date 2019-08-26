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РИА Новости

Песков: непродление СНВ-3 будет губительным для стратегической стабильности

13:03 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Непродление Договора о стратегических наступательных вооружениях будет губительным для стратегической стабильности, человечество останется без единственного документа в этой сфере, но Вашингтон пока не подает никаких сигналов по поводу перспектив СНВ-3, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В том диалоге, который есть с американской стороной, пока никаких сигналов от Вашингтона не поступает относительно готовности или неготовности вести разговор по СНВ. Скажем так, (президент РФ Владимир) Путин еще во время последней встречи с президентом (США Дональдом) Трампом говорил, что об этой теме надо поговорить, нужно начать обсуждение, но ни в ту, ни в другую сторону никаких сигналов пока не поступает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ведутся ли какие-то переговоры о продлении СНВ-3.
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"Последствия для стратегической стабильности будут достаточно губительными. Безусловно, будет нанесен урон стратегической стабильности. В общем, глобальном уровне я имею в виду, потому что фактически мы все, я имею в виду человечество, останемся без единого документа, который регулировал бы эту область", - добавил он, говоря о последствиях непродления договора.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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Джон БолтонДмитрий ПесковРоссияСШАВ мире
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