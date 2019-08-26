Песков: непродление СНВ-3 будет губительным для стратегической стабильности

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Непродление Договора о стратегических наступательных вооружениях будет губительным для стратегической стабильности, человечество останется без единственного документа в этой сфере, но Вашингтон пока не подает никаких сигналов по поводу перспектив СНВ-3, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В том диалоге, который есть с американской стороной, пока никаких сигналов от Вашингтона не поступает относительно готовности или неготовности вести разговор по СНВ. Скажем так, (президент РФ Владимир) Путин еще во время последней встречи с президентом (США Дональдом) Трампом говорил, что об этой теме надо поговорить, нужно начать обсуждение, но ни в ту, ни в другую сторону никаких сигналов пока не поступает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ведутся ли какие-то переговоры о продлении СНВ-3.

"Последствия для стратегической стабильности будут достаточно губительными. Безусловно, будет нанесен урон стратегической стабильности. В общем, глобальном уровне я имею в виду, потому что фактически мы все, я имею в виду человечество, останемся без единого документа, который регулировал бы эту область", - добавил он, говоря о последствиях непродления договора.