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РИА Новости

Под Воронежем задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы АЗС

12:55 26.08.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСудебное заседание
Судебное заседание
© РИА Новости
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ВОРОНЕЖ, 26 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве работницы автозаправочной станции под Воронежем задержан, он дал признательные показания и объяснил свои действия трудным материальным положением, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Тело 36-летней работницы АЗС было найдено утром 23 августа в помещении автозаправочной станции в Новоусманском районе Воронежской области. СК возбудил дело об убийстве. По данным следствия, из помещения АЗС были похищены деньги.
"Установлен и задержан подозреваемый в убийстве 36-летней сотрудницы одной из автозаправочных станций, расположенных на территории Новоусманского района Воронежской области. Им оказался 31-летний житель Новоусманского района Воронежской области, не судимый", - говорится в сообщении.
Как отмечают следователи, мужчина ранее работал на той же автозаправочной станции и был знаком со своей жертвой. "Он задержан оперативниками в арендованной им квартире на территории поселка Новая Усмань. Задержанный дал признательные показания. Он пояснил, что совершил противоправные деяния ввиду трудного материального положения. Мужчина ранее работал на вышеуказанной автозаправочной станции и был знаком с потерпевшей", - информирует главное управление МВД по Воронежской области.
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По данным полиции, недалеко от места проживания подозреваемого в бетонных плитах были найдены похищенные из кассы АЗС деньги.
"По ходатайству следователей в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - сообщает следствие.
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Следственный комитет РФВоронежская областьПроисшествия
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