Под Воронежем задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы АЗС

ВОРОНЕЖ, 26 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве работницы автозаправочной станции под Воронежем задержан, он дал признательные показания и объяснил свои действия трудным материальным положением, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Тело 36-летней работницы АЗС было найдено утром 23 августа в помещении автозаправочной станции в Новоусманском районе Воронежской области. СК возбудил дело об убийстве. По данным следствия, из помещения АЗС были похищены деньги.

"Установлен и задержан подозреваемый в убийстве 36-летней сотрудницы одной из автозаправочных станций, расположенных на территории Новоусманского района Воронежской области. Им оказался 31-летний житель Новоусманского района Воронежской области, не судимый", - говорится в сообщении.

Как отмечают следователи, мужчина ранее работал на той же автозаправочной станции и был знаком со своей жертвой. "Он задержан оперативниками в арендованной им квартире на территории поселка Новая Усмань. Задержанный дал признательные показания. Он пояснил, что совершил противоправные деяния ввиду трудного материального положения. Мужчина ранее работал на вышеуказанной автозаправочной станции и был знаком с потерпевшей", - информирует главное управление МВД по Воронежской области.

По данным полиции, недалеко от места проживания подозреваемого в бетонных плитах были найдены похищенные из кассы АЗС деньги.