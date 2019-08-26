Официальный курс евро вырос на 77 копеек

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 77,12 копейки - до 73,3955 рубля, курс доллара увеличился на 36,89 копейки - до 65,9735 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 54,99 копейки, составив 69,3134 рубля.