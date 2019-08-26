Лавров назвал действия сирийских военных в Хан-Шейхуне легитимными

"Для пресечения подобных нарушений и подобных неприемлемых действий (террористов - ред.), конечно, используются удары по тем целям, откуда исходит угроза сирийской территории и территории нашей военно-воздушной базы. Никто никогда не договаривался о том, чтобы таких ответных действий по террористическим структурам, ведущим огонь, ну будет предприниматься. Поэтому когда сирийская армия ликвидировала вот этот очаг в Хан-Шейхуне, это было сделано совершенно легитимно и необходимо с точки зрения достижения тех целей, которые поставлены Советом безопасности ООН по сирийскому урегулированию", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.