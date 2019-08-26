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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров назвал действия сирийских военных в Хан-Шейхуне легитимными

12:46 26.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Анголы Мануэлем Аугушту. 26 августа 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Анголы Мануэлем Аугушту. 26 августа 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Действия правительственных войск Сирии, которые ликвидировали террористический очаг в Хан-Шейхуне, легитимны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Для пресечения подобных нарушений и подобных неприемлемых действий (террористов - ред.), конечно, используются удары по тем целям, откуда исходит угроза сирийской территории и территории нашей военно-воздушной базы. Никто никогда не договаривался о том, чтобы таких ответных действий по террористическим структурам, ведущим огонь, ну будет предприниматься. Поэтому когда сирийская армия ликвидировала вот этот очаг в Хан-Шейхуне, это было сделано совершенно легитимно и необходимо с точки зрения достижения тех целей, которые поставлены Советом безопасности ООН по сирийскому урегулированию", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
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Генштаб вооруженных сил Сирии объявил в пятницу об освобождении города Хан-Шейхун и ряда сел на севере провинции Хама и намерении продолжить продвижение войск далее на север до освобождения всей территории страны. Освобожденным от терроризма также был назван населенный пункт Мурик, где расположен наблюдательный пункт Турции №9 за зоной деэскалации в Идлибе.
Ранее МИД Турции заявил, что Анкара не намерена покидать наблюдательный пункт в Мурике.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
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Война в СирииСергей ЛавровМИД РФМИД ТурцииМоскваТурцияСирияООНРоссия
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