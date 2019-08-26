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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх: глава СМР вносит большой вклад в утверждение традиционного ислама

12:46 26.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина с 60-летием со дня рождения, выразив надежду на дальнейшее развитие отношений Русской православной церкви и мусульманской общины.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин в воскресенье, 25 августа, отметил 60-летие.
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
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"Руководя деятельностью одной из крупнейших мусульманских организаций в России, вы вносите большой вклад в утверждение традиционного для нашей страны ислама, стремящегося выстраивать диалог с представителями иных конфессий на основании принципов взаимного уважения, миролюбия и добрососедства. Особо хотел бы отметить ваше деятельное участие в межрелигиозном сотрудничестве, призванном способствовать укреплению веротерпимости и гражданского согласия", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Московского патриархата.
Предстоятель Русской церкви выразил надежду, что отношения РПЦ и возглавляемой муфтием Гайнутдином общины "будут и в дальнейшем развиваться, а наши совместные усилия по утверждению традиционных нравственных устоев в жизни общества принесут благо всему народу России".
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРавиль Гайнутдинрелигия
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