Патриарх: глава СМР вносит большой вклад в утверждение традиционного ислама

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина с 60-летием со дня рождения, выразив надежду на дальнейшее развитие отношений Русской православной церкви и мусульманской общины.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин в воскресенье, 25 августа, отметил 60-летие.

"Руководя деятельностью одной из крупнейших мусульманских организаций в России, вы вносите большой вклад в утверждение традиционного для нашей страны ислама, стремящегося выстраивать диалог с представителями иных конфессий на основании принципов взаимного уважения, миролюбия и добрососедства. Особо хотел бы отметить ваше деятельное участие в межрелигиозном сотрудничестве, призванном способствовать укреплению веротерпимости и гражданского согласия", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Московского патриархата.