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РИА Новости

Лавров: Россия и Ангола проведут заседание комитета по ВТС до конца года

12:44 26.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия и Ангола до конца года проведут заседание комитета по военно-техническому сотрудничеству, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с ангольским коллегой с Мануэлом Аугушту
Глава российского МИД отметил, что продолжается подготовка к реализации ряда взаимовыгодных проектов в области промышленности, энергетики, добычи полезных ископаемых, рыболовства, транспорта, агропромышленного комплекса, космической связи, финансово-кредитной сфере, а также в сфере военно-технического сотрудничества.
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"Договорились, что очередное заседание комитета по военно-техническому сотрудничеству состоится во второй половине нынешнего года в качестве очередного шага на этом направлении", - сказал Лавров.
По его словам, в экономической сфере отечественные компании проявляют все большую заинтересованность в емком и перспективном ангольском рынке.
"Условились и впредь оказывать содействие нашим деловым кругам в установлении прямых контактов, в том числе по линии российско-ангольской межправительственной комиссии по экономическому, техническому сотрудничеству и торговле. Важным подспорьем в этом деле станет созданный в марте этого года российско-ангольский деловой совет", - отметил глава МИД РФ.
Он добавил, что "на полях предстоящего 23-24 октября саммита Россия-Африка в Сочи намечена встреча сопредседателей МПК".
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Сергей ЛавровРоссияАнголаЭкономика
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