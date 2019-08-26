Лавров: Россия и Ангола проведут заседание комитета по ВТС до конца года

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия и Ангола до конца года проведут заседание комитета по военно-техническому сотрудничеству, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с ангольским коллегой с Мануэлом Аугушту

Глава российского МИД отметил, что продолжается подготовка к реализации ряда взаимовыгодных проектов в области промышленности, энергетики, добычи полезных ископаемых, рыболовства, транспорта, агропромышленного комплекса, космической связи, финансово-кредитной сфере, а также в сфере военно-технического сотрудничества.

"Договорились, что очередное заседание комитета по военно-техническому сотрудничеству состоится во второй половине нынешнего года в качестве очередного шага на этом направлении", - сказал Лавров.

По его словам, в экономической сфере отечественные компании проявляют все большую заинтересованность в емком и перспективном ангольском рынке.

"Условились и впредь оказывать содействие нашим деловым кругам в установлении прямых контактов, в том числе по линии российско-ангольской межправительственной комиссии по экономическому, техническому сотрудничеству и торговле. Важным подспорьем в этом деле станет созданный в марте этого года российско-ангольский деловой совет", - отметил глава МИД РФ.