В Тамбовской области тепловоз столкнулся с грузовиком

"Выехала машина ГАЗ-66, и тепловоз резервный, который шел на другую станцию для выполнения работ, сбил ее. Двое пострадавших - в ГАЗе ехали, они доставлены в ЦРБ города Моршанск. Они средней тяжести", - сказал собеседник агентства.