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РИА Новости

В Тамбовской области тепловоз столкнулся с грузовиком

12:38 26.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОРОНЕЖ, 26 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате столкновения грузовика с тепловозом в Тамбовской области, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Выехала машина ГАЗ-66, и тепловоз резервный, который шел на другую станцию для выполнения работ, сбил ее. Двое пострадавших - в ГАЗе ехали, они доставлены в ЦРБ города Моршанск. Они средней тяжести", - сказал собеседник агентства.
Авария произошла в Моршанском районе на нерегулируемом железнодорожном переезде Куйбышевской железной дороги в 10.23 мск.
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