В Тамбовской области тепловоз столкнулся с грузовиком

ВОРОНЕЖ, 26 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате столкновения грузовика с тепловозом в Тамбовской области, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Выехала машина ГАЗ-66, и тепловоз резервный, который шел на другую станцию для выполнения работ, сбил ее. Двое пострадавших - в ГАЗе ехали, они доставлены в ЦРБ города Моршанск. Они средней тяжести", - сказал собеседник агентства.
Авария произошла в Моршанском районе на нерегулируемом железнодорожном переезде Куйбышевской железной дороги в 10.23 мск.