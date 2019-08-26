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РИА Новости

Голикова анонсировала появление десяти научных центров мирового уровня

12:37 26.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Еще по 5 научно-образовательных центров мирового уровня появятся в регионах России в 2020 и 2021 годах, заявки от субъектов уже есть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В 2020-2021 годах мы с вами советом должны будем выбрать еще по 5 научно-образовательных центров мирового уровня. Сейчас в том портфеле, который есть у министерства науки и высшего образования, потенциально имеется понимание по 26 заявкам. Некоторые из этих 26 заявок уже структурируются сейчас в соответствии с нормативной базой в региональные научно-образовательные центры",- сказала Голикова на первом заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня.
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Она отметила, что особенностью проекта является привлечение большого количества внебюджетных средств.
"Из федерального бюджета выделяется только 8,6 миллиарда рублей, все остальное - это внебюджетные источники. Нашим коллегам с учетом тех мероприятий, которые они запланируют, тех партнеров, которых они привлекут к реализации задач, поставленных перед научно-образовательными центрами, нужно будет до 2024 года включительно привлечь еще 134 миллиарда внебюджетных средств", - уточнила Голикова.
Нацпроектом "Наука" предусмотрено создание в 2019 году пяти научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с предприятиями реального сектора экономики. А к концу 2021 года намечено создать не менее 15 таких центров.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки к середине сентября нынешнего года представить на рассмотрение в президиум Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте РФ программы развития пяти научно-образовательных центров. Сейчас готовятся программы научно-образовательных центров из Пермского края, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областей.
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