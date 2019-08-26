Голикова анонсировала появление десяти научных центров мирового уровня

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Еще по 5 научно-образовательных центров мирового уровня появятся в регионах России в 2020 и 2021 годах, заявки от субъектов уже есть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В 2020-2021 годах мы с вами советом должны будем выбрать еще по 5 научно-образовательных центров мирового уровня. Сейчас в том портфеле, который есть у министерства науки и высшего образования, потенциально имеется понимание по 26 заявкам. Некоторые из этих 26 заявок уже структурируются сейчас в соответствии с нормативной базой в региональные научно-образовательные центры",- сказала Голикова на первом заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня.

Она отметила, что особенностью проекта является привлечение большого количества внебюджетных средств.

"Из федерального бюджета выделяется только 8,6 миллиарда рублей, все остальное - это внебюджетные источники. Нашим коллегам с учетом тех мероприятий, которые они запланируют, тех партнеров, которых они привлекут к реализации задач, поставленных перед научно-образовательными центрами, нужно будет до 2024 года включительно привлечь еще 134 миллиарда внебюджетных средств", - уточнила Голикова.

Нацпроектом "Наука" предусмотрено создание в 2019 году пяти научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с предприятиями реального сектора экономики. А к концу 2021 года намечено создать не менее 15 таких центров.