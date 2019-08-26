Лавров рассказал о ситуации в сирийском Хан-Шейхуне

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о ситуации в сирийском Хан-Шейхуне, заявил, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ не нарушают никаких договорённостей с Турцией.

"Насчет происходящего в зоне деэскалации Идлиб и, в частности, в районе Хан-Шейхуна и окрестностях: сирийские вооруженные силы при нашей поддержке не нарушают никаких договоренностей. Напомню еще раз, об этом президент (России) Владимир Путин неоднократно говорил", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

При этом Лавров добавил, что совместное патрулирование военных России и Турции в Идлибе организовать пока не удаётся.

"Мы предложили организовать совместное патрулирование. Пока это сделать не удается", - отметил глава МИД РФ.

Генштаб вооруженных сил Сирии объявил в пятницу об освобождении города Хан-Шейхун и ряда сел на севере провинции Хама и намерении продолжить продвижение войск далее на север до освобождения всей территории страны. Освобожденным от терроризма также был назван населенный пункт Мурик, где расположен наблюдательный пункт Турции №9 за зоной деэскалации в Идлибе.

Ранее МИД Турции заявил, что Анкара не намерена покидать наблюдательный пункт в Мурике.