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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров рассказал о ситуации в сирийском Хан-Шейхуне

12:32 26.08.2019 (обновлено: 12:40 26.08.2019)
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© Sputnik / Мохамад Маруф / Перейти в фотобанкСирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
© Sputnik / Мохамад Маруф
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Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о ситуации в сирийском Хан-Шейхуне, заявил, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ не нарушают никаких договорённостей с Турцией.
"Насчет происходящего в зоне деэскалации Идлиб и, в частности, в районе Хан-Шейхуна и окрестностях: сирийские вооруженные силы при нашей поддержке не нарушают никаких договоренностей. Напомню еще раз, об этом президент (России) Владимир Путин неоднократно говорил", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
Освобожденный Хан-Шейхун
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При этом Лавров добавил, что совместное патрулирование военных России и Турции в Идлибе организовать пока не удаётся.
"Мы предложили организовать совместное патрулирование. Пока это сделать не удается", - отметил глава МИД РФ.
Генштаб вооруженных сил Сирии объявил в пятницу об освобождении города Хан-Шейхун и ряда сел на севере провинции Хама и намерении продолжить продвижение войск далее на север до освобождения всей территории страны. Освобожденным от терроризма также был назван населенный пункт Мурик, где расположен наблюдательный пункт Турции №9 за зоной деэскалации в Идлибе.
Ранее МИД Турции заявил, что Анкара не намерена покидать наблюдательный пункт в Мурике.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
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