Власти Новосибирска договорились с Покрасом Лампасом о росписи города

НОВОСИБИРСК, 26 авг – РИА Новости. Власти Новосибирска договорились с стрит-арт-художником Покрасом Лампасом (Арсений Пыженков) о появлении места в городе, которое бы он расписал, сообщила РИА Новости глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.
На своей станице в Facebook в понедельник чиновница разместила картинку с надписью "Покрас Лампас распишет Новосибирск" и предложила горожанам предложить возможные места для работы художника.
"Мы сейчас будем как раз обсуждать, где это будет, в каком месте, чтобы это было интересно, ярко и хорошо видно. Планируем к следующему дню города это сделать", - сказала Терешкова, подтвердив, что договоренность с художником уже есть.
Она уточнила, что окончательно с местом должен будет определиться художественный совет Новосибирска, куда горожане могут присылать свои предложения.
Ранее в понедельник координатор фестиваля "Стенограффия" в Екатеринбурге Анна Клец сообщила, что Покрас Лампас отложил визит в город для восстановления своей испорченной работы в виде гигантского креста ("Супрематический крест") из-за протеста верующих. В воскресенье, 25 августа, активисты вышли на Площадь первой пятилетки в районе Уралмаш, выступая против реконструкции композиции.
Покрас Лампас завершил свою работу 8 июля. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров. Но 19 июля на площади были начаты дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Сам Покрас Лампас сообщил РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу.