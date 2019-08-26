Власти Новосибирска договорились с Покрасом Лампасом о росписи города

НОВОСИБИРСК, 26 авг – РИА Новости. Власти Новосибирска договорились с стрит-арт-художником Покрасом Лампасом (Арсений Пыженков) о появлении места в городе, которое бы он расписал, сообщила РИА Новости глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Власти Новосибирска договорились с стрит-арт-художником Покрасом Лампасом (Арсений Пыженков) о появлении места в городе, которое бы он расписал, сообщила РИА Новости глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова

На своей станице в Facebook в понедельник чиновница разместила картинку с надписью "Покрас Лампас распишет Новосибирск" и предложила горожанам предложить возможные места для работы художника.

"Мы сейчас будем как раз обсуждать, где это будет, в каком месте, чтобы это было интересно, ярко и хорошо видно. Планируем к следующему дню города это сделать", - сказала Терешкова, подтвердив, что договоренность с художником уже есть.

Она уточнила, что окончательно с местом должен будет определиться художественный совет Новосибирска, куда горожане могут присылать свои предложения.

Ранее в понедельник координатор фестиваля "Стенограффия" в Екатеринбурге Анна Клец сообщила, что Покрас Лампас отложил визит в город для восстановления своей испорченной работы в виде гигантского креста ("Супрематический крест") из-за протеста верующих. В воскресенье, 25 августа, активисты вышли на Площадь первой пятилетки в районе Уралмаш, выступая против реконструкции композиции.