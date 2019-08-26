Богдан объяснил, почему провел День независимости Украины во Франции

КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. Руководитель офиса украинского президента Андрей Богдан, комментируя информацию о том, что провёл День независимости Украины в Сан-Тропе, заявил, что свободное от работы время проводит, где хочет, главное - "не воровать".
Украина в субботу отмечала 28-ю годовщину независимости. Команда журналистских расследований Bihus.info сообщила, что Богдан провел День независимости на свадьбе в Сен-Тропе во Франции и не участвовал в официальных мероприятиях.
"В свободное от работы время куда хочу - туда иду. Хочу - на свадьбу в Сан Тропе, хочу - на фронт в Пески. Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - написал Богдан на своей странице в Facebook.
Также он опубликовал фотографии, размещенные в Facebook в конце августа 2015 года из поездки в Пески на Донбассе. В публикации говорилось о доставке украинским военным спецтехники, специальных карт и продуктов.