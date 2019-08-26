Российское посольство поздравило Абхазию с днем международного признания

СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. В посольстве России в Абхазии поздравили республику с днем международного признания, говорится в сообщении российского диппредставительства.
"Сегодня 26 августа отмечается День международного признания Абхазии! Именно 26 августа 2008 года Российская Федерация признала государственную независимость и суверенитет республики Абхазия. Поздравляем всех граждан Страны Души с этим важным праздником", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.