В Горловке четыре человека пострадали при взрыве гранаты

ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Мужчина взорвал гранату около подъезда в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, пострадали четыре человека, сообщили в понедельник в пресс-службе МВД ДНР.

"В Горловке стражи порядка задержали 45-летнего горожанина, который произвел подрыв гранаты возле подъезда одного из домов. В ходе инцидента четыре человека получили тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.