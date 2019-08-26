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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

КЧР получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей

11:30 26.08.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРКЧР получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей
КЧР получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 26 авг - РИА Новости. Карачаево-Черкесия в рамках нацпроекта "Демография" получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей, сообщили в пресс-службе главы региона.
Весь транспорт предназначен для доставки людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения.
Ключи от 14 новых ГАЗ "Соболь" и "Лада Ларгус" главам районов КЧР в пятницу вручил глава республики Рашид Темрезов.
На вручении глава региона отметил, что улучшение качества жизни пожилых граждан, повышение их социальной защищенности, создание условий для активного долголетия - основные задачи республиканских властей.
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРКЧР получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей
КЧР получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
КЧР получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей
"Карачаево-Черкесия – один из лидеров России по продолжительности жизни и наша с вами задача, о которой я постоянно говорю, в ближайшее время войти в клуб "80 плюс". Такую задачу ставит и президент страны. Считаю, что мы можем добиться этих результатов в ближайшие два года", - сказал Темрезов.
В муниципальных районах республики проживает более 32 тысяч пожилых людей, нуждающихся в соцподдержка. С этим справляется "Центр социального обслуживания населения", в которой создано 14 мобильных бригад.
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Карачаево-Черкесская республикаРашид Темрезов
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