ЧЕРКЕССК, 26 авг - РИА Новости. Карачаево-Черкесия в рамках нацпроекта "Демография" получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей, сообщили в пресс-службе главы региона.

Весь транспорт предназначен для доставки людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения.

Ключи от 14 новых ГАЗ "Соболь" и "Лада Ларгус" главам районов КЧР в пятницу вручил глава республики Рашид Темрезов.

На вручении глава региона отметил, что улучшение качества жизни пожилых граждан, повышение их социальной защищенности, создание условий для активного долголетия - основные задачи республиканских властей.

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР КЧР получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей © Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР КЧР получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей

"Карачаево-Черкесия – один из лидеров России по продолжительности жизни и наша с вами задача, о которой я постоянно говорю, в ближайшее время войти в клуб "80 плюс". Такую задачу ставит и президент страны. Считаю, что мы можем добиться этих результатов в ближайшие два года", - сказал Темрезов.