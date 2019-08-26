Позиция Норвегии по Севморпути не повлияет на планы России, считает эксперт

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Нежелание Норвегии участвовать в создании инфраструктуры Северного морского пути не повлияет на освоение и развитие акватории, поскольку изначально не было договоренностей об участии этой страны в процессе, прокомментировал РИА Новости транспортный эксперт, гендиректор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов.

Газета "Известия" в понедельник со ссылкой на министра иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде сообщила, что Осло выражает сомнение в экономической целесообразности Северного морского пути (СМП) и проведет проверку его соответствия экологическим стандартам, а также что Норвегия не рассматривала возможность предоставить порты Шпицбергена для использования их в рамках СМП.

"Заявление выглядит странным на фоне того, что в вопросах развития Севморпути не было расчетов на Норвегию, не было договоренностей с этой страной в части освоения маршрута и развития инфраструктуры, потому оно (заявление - ред.) на планы РФ в Арктике и в целом подготовку маршрута для судоходства не влияет", - сказал Безбородов.