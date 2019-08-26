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РИА Новости

Природный пожар на Канарах удалось взять под контроль

11:23 26.08.2019 (обновлено: 11:52 26.08.2019)
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© REUTERS / CarreterasGCЛесные пожары на острове Гран-Канария, Испания
Лесные пожары на острове Гран-Канария, Испания
© REUTERS / CarreterasGC
Лесные пожары на острове Гран-Канария, Испания. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Природный пожар на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, удалось взять под контроль, говорится в заявлении правительства региона.
Природный пожар начался на острове Гран-Канария 17 августа, его площадь составила почти 12 тысяч гектаров, а число эвакуированных - около 10 тысяч человек. Ранее сообщалось, что к вечеру четверга в свои дома смогли вернуться 9,8 тысячи человек.
"Правительство Канарских островов в воскресенье объявило, что пожар... начавшийся в субботу 17 августа, взят под контроль", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе власти Канарских островов сообщили, что ситуацию с пожаром удалось стабилизирован, однако возгорание не было взято под контроль.
Лесной пожар на Канарских островах
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