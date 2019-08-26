Фестиваль "Таврида — АРТ" в Крыму прошел без происшествий

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-АРТ в Капсельской бухте на юго-восточном побережье Крыма прошел без происшествий, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

"Таврида-АРТ" - это часть арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". Фестиваль творческой молодежи проходит 20-26 августа в районе Судака. При этом с 23 по 25 августа на фестивале прошли масштабные концерты, которые были открыты не только для участников "Тавриды-АРТ", но и простых зрителей.

"Фестиваль творческих сообществ "Таврида-АРТ" прошел без происшествий. В целом на фестивале была зарегистрирована 51 тысяча человек", - говорится в сообщении.

При этом в целом за три дня фестиваль посетили более 92 тысяч человек (более 30 тысяч - 23 августа, 20 тысяч - 24 августа и 42 тысячи - в заключительный день 25 августа).