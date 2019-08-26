В Армении потушили пожар у Хосровского заповедника

ЕРЕВАН, 26 авг - РИА Новости. Пожар близ старейшего в Армении Хосровского заповедника потушен в понедельник утром, сообщили в пресс-службе МЧС страны.

Сигнал о возгорании на дороге, ведущей к Хосровскому заповеднику, поступил 23 августа. Площадь пожара достигала 17 гектаров. К работам по борьбе с огнем были привлечены свыше 120 человек, в том числе спасатели, сотрудники заповедника, представители органов местного самоуправления, местные жители. По данным МЧС, горела труднопроходимая местность под названием "Мегракар". Спасателям пришлось использовать ранцевые огнетушители.

"В результате мониторинга местности, проведенного рано утром 26 августа с помощью беспилотника, новых очагов огня и задымления не обнаружено. Пожар был потушен в 11.08 (10.08 мск)", - говорится в сообщении.

Расположенный в Араратской области Армении Хосровский заповедник уже горел в августе 2017 года. Огнем были охвачены сотни гектаров. В связи с этим правительство Армении направило запрос российской стороне с просьбой о помощи в борьбе с пожаром. В тот же день самолет Ил-76 МЧС России, оснащенный выливными авиационными приборами, вылетел в Ереван. Благодаря работе Ил-76 заповедник был спасен. За время работы российских летчиков на очаги возгораний было сброшено более 700 тонн воды.