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РИА Новости

За незаконный лов у берегов Приморья задержали более ста иностранцев

11:07 26.08.2019
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© Фото : Марина Склярова Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
© Фото : Марина Склярова
Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Свыше 150 иностранных рыбаков были задержаны у берегов Приморья за время тайфуна за незаконный промысел, сообщает региональное погрануправление ФСБ РФ.
Ранее пограничники проинформировали, что иностранные суда запросили разрешение переждать тайфун "Кроса" близ российского берега. Многие шхуны находились в крайне плачевном состоянии и подняли флаг "терплю бедствие". С нормализацией погоды сотни северокорейских шхун ушли из российских вод. С разбитых штормом судов КНДР было снято 75 рыбаков, их отправили на родину.
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"За время тайфуна "Кроса" силами пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю помимо спасения терпящих бедствие иностранных рыбаков были задержаны свыше 150 граждан одного из сопредельных государств, осуществлявших попытки незаконного промысла в российских территориальных водах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пока значительная часть иностранных моряков искала укрытия от непогоды в бухтах Приморья, "их недобропорядочные соотечественники попытались воспользоваться погодными условиями для расхищения водных биоресурсов".
В отношении четырех капитанов-иностранцев возбуждены уголовные дела по статье "Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ".
"В общей сложности сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю за время тайфуна проконтролирована деятельность и своевременное убытие за пределы российской акватории свыше 500 иностранных судов... Иностранные суда, севшие на мель у берегов Приморья, будут переданы сопредельной стороне установленным порядком", - отмечают пограничники.
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