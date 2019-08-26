За незаконный лов у берегов Приморья задержали более ста иностранцев

Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье. Архивное фото

Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье

© Фото : Марина Склярова Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Свыше 150 иностранных рыбаков были задержаны у берегов Приморья за время тайфуна за незаконный промысел, сообщает региональное погрануправление ФСБ РФ.

Ранее пограничники проинформировали, что иностранные суда запросили разрешение переждать тайфун "Кроса" близ российского берега. Многие шхуны находились в крайне плачевном состоянии и подняли флаг "терплю бедствие". С нормализацией погоды сотни северокорейских шхун ушли из российских вод. С разбитых штормом судов КНДР было снято 75 рыбаков, их отправили на родину.

"За время тайфуна "Кроса" силами пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю помимо спасения терпящих бедствие иностранных рыбаков были задержаны свыше 150 граждан одного из сопредельных государств, осуществлявших попытки незаконного промысла в российских территориальных водах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока значительная часть иностранных моряков искала укрытия от непогоды в бухтах Приморья, "их недобропорядочные соотечественники попытались воспользоваться погодными условиями для расхищения водных биоресурсов".

В отношении четырех капитанов-иностранцев возбуждены уголовные дела по статье "Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ".