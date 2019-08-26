Жительницу Мурманска обвинили в убийстве новорожденной дочери

МУРМАНСК, 26 авг – РИА Новости. Следователи в Мурманске завершили уголовное дело против женщины, которая обвиняется в том, что убила новорожденную девочку, сообщает СУСК РФ по региону.

Вечером 10 июля в баке мусоропровода в подъезде одного из домов по улице Орликовой в Мурманске было обнаружено тело новорожденной девочки. Ребенка, завернутого во фрагмент ткани, нашел дворник.

Очень быстро сотрудники правоохранительных органов установили мать ребенка, которой оказалась женщина 1986 года рождения.

С помощью судебных экспертиз было установлено, что девочка при рождении была жива и является биологической дочерью обвиняемой. "Причина смерти ребенка – утопление в воде", - пояснили криминалисты.