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РИА Новости

Жительницу Мурманска обвинили в убийстве новорожденной дочери

11:06 26.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
МУРМАНСК, 26 авг – РИА Новости. Следователи в Мурманске завершили уголовное дело против женщины, которая обвиняется в том, что убила новорожденную девочку, сообщает СУСК РФ по региону.
Вечером 10 июля в баке мусоропровода в подъезде одного из домов по улице Орликовой в Мурманске было обнаружено тело новорожденной девочки. Ребенка, завернутого во фрагмент ткани, нашел дворник.
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15 августа, 08:53РИА Новости
В Красноярске отца заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери
Очень быстро сотрудники правоохранительных органов установили мать ребенка, которой оказалась женщина 1986 года рождения.
С помощью судебных экспертиз было установлено, что девочка при рождении была жива и является биологической дочерью обвиняемой. "Причина смерти ребенка – утопление в воде", - пояснили криминалисты.
Женщина свою вину признала и пояснила, что приняла решение избавиться от ребенка, в том числе по причине неблагополучного финансового состояния. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
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МурманскРоссияПроисшествия
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