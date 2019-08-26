Нижегородские власти рассказали о состоянии найденной в лесу девочки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг — РИА Новости. Состояние пятилетней девочки, найденной в лесу в Нижегородской области спустя трое суток, стабильное, отмечается положительная динамика, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Девочка находится в Нижегородской детской областной клинической больнице. Утром в пятницу ее перевели из отделения реанимации в обычную палату педиатрического отделения.
"Состояние девочки стабильное с положительной динамикой", – заявили в региональном министерстве.
Нижегородские волонтеры создали группу поддержки девочки и ее семьи в соцсетях, где собрали средства и купили для ребенка игрушки и детские часы с GPS.
Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в воскресенье, 18 августа, а нашли ее только поздно вечером в среду, 21 августа, в буреломе примерно в двух километрах от деревни. В масштабных поисках задействовали тысячу человек, в том числе военных, спасателей и волонтеров, использовались беспилотники, тепловизоры и авиация.