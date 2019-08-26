Нижегородские власти рассказали о состоянии найденной в лесу девочки

Нижегородские волонтеры создали группу поддержки девочки и ее семьи в соцсетях, где собрали средства и купили для ребенка игрушки и детские часы с GPS.

Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в воскресенье, 18 августа, а нашли ее только поздно вечером в среду, 21 августа, в буреломе примерно в двух километрах от деревни. В масштабных поисках задействовали тысячу человек, в том числе военных, спасателей и волонтеров, использовались беспилотники, тепловизоры и авиация.