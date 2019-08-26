Фонд Ди Каприо выделит пять миллионов долларов на спасение лесов Амазонки

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Экологическая организация Earth Alliance, созданная при участии Леонардо Ди Каприо, учредила фонд Amazon Forest, который выделит пять миллионов долларов на защиту лесов Амазонки, сообщает Deadline.
Фонд займется сбором пожертвований, которые будут перечисляться местным организациям, ведущим борьбу с пожарами.
Earth Alliance была учреждена Леонардо Ди Каприо, Лорен Пауэлл Джобс и Брайаном Шетом. В своем инстаграме актер разместил заявление организации: "Мы занимаемся защитой окружающей среды, и глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в районе Амазонки, который напомнил нам о хрупком равновесии климата, биоразнообразия и благополучия коренных народов".
По информации Национального института космических исследований (National Institute for Space Research, INPE), в этом году в Бразилии было зафиксировано 72 тысячи пожаров.