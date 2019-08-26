Фонд Ди Каприо выделит пять миллионов долларов на спасение лесов Амазонки

Earth Alliance была учреждена Леонардо Ди Каприо, Лорен Пауэлл Джобс и Брайаном Шетом. В своем инстаграме актер разместил заявление организации: "Мы занимаемся защитой окружающей среды, и глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в районе Амазонки, который напомнил нам о хрупком равновесии климата, биоразнообразия и благополучия коренных народов".