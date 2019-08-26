Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T11:00Z
https://ria.ru/20190826/1557900635.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155480/03/1554800310_0:174:3157:1950_1036x0_80_0_0_158c3fd9c749e8a544742335cd5bb449.jpg
РИА Новости
Культура

Фонд Ди Каприо выделит пять миллионов долларов на спасение лесов Амазонки

12:03 26.08.2019
103
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Леонардо ДиКаприо во время фотосессии фильма "Однажды... в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Актер Леонардо ДиКаприо во время фотосессии фильма Однажды... в Голливуде (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Экологическая организация Earth Alliance, созданная при участии Леонардо Ди Каприо, учредила фонд Amazon Forest, который выделит пять миллионов долларов на защиту лесов Амазонки, сообщает Deadline.
Фонд займется сбором пожертвований, которые будут перечисляться местным организациям, ведущим борьбу с пожарами.
Earth Alliance была учреждена Леонардо Ди Каприо, Лорен Пауэлл Джобс и Брайаном Шетом. В своем инстаграме актер разместил заявление организации: "Мы занимаемся защитой окружающей среды, и глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в районе Амазонки, который напомнил нам о хрупком равновесии климата, биоразнообразия и благополучия коренных народов".
По информации Национального института космических исследований (National Institute for Space Research, INPE), в этом году в Бразилии было зафиксировано 72 тысячи пожаров.
Актер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма Великий Гэтсби
31 июля, 12:06Культура
Леонардо Ди Каприо посвятил пост в Instagram пожарам в Сибири
000000
КультураБразилияСтиль жизниНовости культурыИнстаграмЛеонардо Ди Каприо
Рекомендуем
Пенза
Пензенская область вошла в число лидеров по снижению неформальной занятости
РИА
Новости
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Фестиваль "Таврида — АРТ" в Крыму прошел без происшествий
Кинопроектор
На международном кинофестивале в Оренбуржье покажут 65 фильмов
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Число зрителей на "Таврида — АРТ" превзошло ожидания, заявили организаторы
Лента
новостей
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Архангельский губернатор заявил, что после ЧП в Неноксе угрозы жителям нет
Вид на Тамбов
Проекты тамбовской молодежи завоевали 2 гранта на фестивале "Таврида – АРТ"
КЧР получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей
КЧР получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей
Рыба, пойманная в сеть
Гости из 6 регионов приняли участие в липецком фестивале "Семейная рыбалка"
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
Вид города Приштина
Парламентские выборы в Косово пройдут 6 октября, сообщили СМИ
Флаг на здании Центрального банка РФ
ЦБ ожидает роста госинвестиций и ускорения экономики в третьем квартале
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
Прохожие на пешеходном переходе
Штрафы за задержку пешеходов введут в Подмосковье
Арктика
В России открыли онлайн-платформу для сбора предложений по развитию Арктики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
Лента новостейМолния