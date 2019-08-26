В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки

СОЧИ, 26 авг - РИА Новости. Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Резонансное преступление произошло в марте 2018 года. Пятилетняя девочка пропала в районе села Бестужевское в Сочи, пока ее мать была на лечении в больнице, а за ребенком присматривал отчим. Поиски девочки начал сожитель ее матери, гражданин Азербайджана, позже в них приняли участие более тысячи человек. Спустя сутки девочка была найдена убитой, а ее отчим сознался в убийстве и был задержан.

"Мужчина воспользовался беспомощным состоянием малолетней и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого фигурант нанес ребенку не менее трех ударов руками в грудную клетку и в живот, после чего пошел спать. Утром мужчина обнаружил, что девочка не подает признаков жизни, уложил ее тело в сумку и вынес на берег реки, где засыпал камнями. При этом обвиняемый сообщил соседям, что девочка якобы пропала", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сам мужчина стал создавать видимость поисков девочки, а затем перестал выходить на связь. Об исчезновении ребенка соседи сообщили в правоохранительные органы. Позже отчим, который является гражданином Азербайджана, был задержан в одном из хостелов в Адлерском районе. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Убийство". Судебно-медицинская экспертиза установила, что девочка умерла от тупой травмы живота. На время следствия мужчина был заключен под стражу.

"Гражданин Республики Азербайджан признан судом виновным в сексуальном насилии над малолетней дочерью сожительницы и ее убийстве. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы. Отбывать основное наказание мужчине надлежит в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.