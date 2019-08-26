Красноярский губернатор наградил жителей Каменки, помогавших односельчанам

КРАСНОЯРСК, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс наградил жителей деревни Каменка, спасавших односельчан во время взрывов на военном складе под Ачинском, и жительницу Малиновки, кормившую эвакуированных соседей, сообщает пресс-служба главы региона.

По данным пресс-службы, награжденные получили от губернатора подарки и почетные грамоты.

"Наград удостоились четверо жителей Каменки. Во время взрывов, происходивших в непосредственной близости от населенного пункта, каждый из них покинул деревню только после того как убедился, что нуждающихся в помощи людей на месте происшествия нет", - сообщает пресс-служба.

В числе награжденных тракторист Александр Качкин. Он помогал жителям выехать из Каменки на личных автомобилях.

"От взрывов на железнодорожном переезде вышел из строя подъёмный механизм, заблокировавший выезд транспорта из населенного пункта. Александр оперативно принял решение ковшом трактора привести в действие подъемный механизм и удерживать его до тех пор, пока все машины с жителями Каменки не проедут через переезд", - говорится в сообщении.

По данным властей, также в числе награжденных Владимир Клепиков, который вместе с супругой вывозил односельчан в безопасную зону на своей машине – люди выезжали как в салоне, так и в прицепе, в котором семья перевозила дрова. За эвакуацию детей из детского сада награждены воспитатель Елена Попадык и заведующая Анастасия Русских.

"Награду сегодня получила и Татьяна Ахремюк, которая заботилась уже об эвакуированных жителях деревни. Она проживает в поселке Малиновка и работает поваром в местной школе. Именно там был организован пункт временного пребывания для эвакуированных жителей Каменки", - сообщает пресс-служба.