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РИА Новости

Красноярский губернатор наградил жителей Каменки, помогавших односельчанам

10:39 26.08.2019
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс наградил жителей деревни Каменка, спасавших односельчан во время взрывов на военном складе под Ачинском, и жительницу Малиновки, кормившую эвакуированных соседей, сообщает пресс-служба главы региона.
По данным пресс-службы, награжденные получили от губернатора подарки и почетные грамоты.
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"Наград удостоились четверо жителей Каменки. Во время взрывов, происходивших в непосредственной близости от населенного пункта, каждый из них покинул деревню только после того как убедился, что нуждающихся в помощи людей на месте происшествия нет", - сообщает пресс-служба.
В числе награжденных тракторист Александр Качкин. Он помогал жителям выехать из Каменки на личных автомобилях.
"От взрывов на железнодорожном переезде вышел из строя подъёмный механизм, заблокировавший выезд транспорта из населенного пункта. Александр оперативно принял решение ковшом трактора привести в действие подъемный механизм и удерживать его до тех пор, пока все машины с жителями Каменки не проедут через переезд", - говорится в сообщении.
По данным властей, также в числе награжденных Владимир Клепиков, который вместе с супругой вывозил односельчан в безопасную зону на своей машине – люди выезжали как в салоне, так и в прицепе, в котором семья перевозила дрова. За эвакуацию детей из детского сада награждены воспитатель Елена Попадык и заведующая Анастасия Русских.
"Награду сегодня получила и Татьяна Ахремюк, которая заботилась уже об эвакуированных жителях деревни. Она проживает в поселке Малиновка и работает поваром в местной школе. Именно там был организован пункт временного пребывания для эвакуированных жителей Каменки", - сообщает пресс-служба.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеАлександр УссКрасноярский крайКаменкаОбщество
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