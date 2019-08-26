Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T12:35Z
https://ria.ru/20190826/1557899723.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152944/50/1529445019_0:17:3078:1748_1036x0_80_0_0_e5c4bb6fe34be250b42ad1c9acce68f0.jpg
РИА Новости

В ставропольском минздраве прокомментировали смерть роженицы во время родов

10:36 26.08.2019 (обновлено: 12:35 26.08.2019)
9981
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПодготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации-анестезиологии в городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове
Подготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации-анестезиологии в городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 26 авг - РИА Новости. Женщина, погибшая во время родов на Ставрополье, в период беременности не обращалась к медикам, а врачи сделали все для ее спасения, сообщает минздрав региона.
Ранее СМИ сообщили, что в селе Курсавка Ставропольского края девушка умерла прямо во время родов из-за большой потери крови. Родственники погибшей, по информации СМИ, считают, что виновниками инцидента стали медики, проводившие операцию.
Мотыгинское многоостровье, Мотыгинский район
17 августа, 08:00РИА Новости
Роженицы из Красноярского края добираются до больницы по десять часов
Они полагают, что девушке ввели двойную доза промедола, а потом оставили одну в реанимации. При этом один из медиков, по их словам, вовсе уехал с рабочего места, а второй отправился ставить себе капельницу.
"По факту смерти роженицы проводятся мероприятия, связанные с проверкой качества оказания и организации медицинской помощи. Создана комиссия министерства, привлечены специалисты Ставропольского государственного медицинского университета", - сообщил министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров, слова которого приводит минздрав.
Беременная женщина на приеме у врача
11 февраля 2018, 15:31РИА Новости
Британских акушерок просят не называть беременных "она" и "роженица"
По его словам, женщина в период беременности не обращалась ни в одно медицинское учреждение Ставрополья.
"В Андроповскую районную больницу пациентка попала перед самыми родами. Роды проходили с осложнениями. На помощь бригаде районной больнице были вызваны специалисты дистанционного реанимационно-консультативного центра при краевом перинатальном центре. Врачи делали всё возможное для сохранения жизни пациентки. Несмотря на их усилия, спасти роженицу не удалось. Ребёнок жив", - отметил Мажаров.
Глава регионального минздрава отметил, что проверку по данному инциденту проводят также компетентные органы, на время проверки акушер-гинеколог отстранена от работы.
Начальник отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич
24 марта, 10:09РИА Новости
Врач рассказала, как спасала рожениц во время ударов НАТО по Белграду
20211159
Обсудить 1
СтавропольеПятигорскСтавропольский крайПроисшествия
Рекомендуем
Влюбленные держатся за руки
В США молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после свадьбы
РИА
Новости
Актер Игорь Верник с сыном Григорием
Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Моторвагонное депо Крюково
В Чечне забросали камнями поезд Петербург — Махачкала
Лента
новостей
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали массовое увольнение хирургов на Урале
Алиша Кеннен
В США мать лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Девушки на ВДНХ
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Самолет CASA C-101
Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео
Автозаправочная станция
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
Ядерный взрыв
В Литве предсказали "ядерную гибель"
Разлад в отношениях
В ОАЭ женщина подала на развод из-за "чрезмерной любви" мужа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47Пользователи Facebook из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети
00:44Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
Лента новостейМолния