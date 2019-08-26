В ставропольском минздраве прокомментировали смерть роженицы во время родов

Подготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации-анестезиологии в городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове

ПЯТИГОРСК, 26 авг - РИА Новости. Женщина, погибшая во время родов на Ставрополье, в период беременности не обращалась к медикам, а врачи сделали все для ее спасения, сообщает минздрав региона.

Ранее СМИ сообщили, что в селе Курсавка Ставропольского края девушка умерла прямо во время родов из-за большой потери крови. Родственники погибшей, по информации СМИ, считают, что виновниками инцидента стали медики, проводившие операцию.

Они полагают, что девушке ввели двойную доза промедола, а потом оставили одну в реанимации. При этом один из медиков, по их словам, вовсе уехал с рабочего места, а второй отправился ставить себе капельницу.

"По факту смерти роженицы проводятся мероприятия, связанные с проверкой качества оказания и организации медицинской помощи. Создана комиссия министерства, привлечены специалисты Ставропольского государственного медицинского университета", - сообщил министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров, слова которого приводит минздрав.

По его словам, женщина в период беременности не обращалась ни в одно медицинское учреждение Ставрополья.

"В Андроповскую районную больницу пациентка попала перед самыми родами. Роды проходили с осложнениями. На помощь бригаде районной больнице были вызваны специалисты дистанционного реанимационно-консультативного центра при краевом перинатальном центре. Врачи делали всё возможное для сохранения жизни пациентки. Несмотря на их усилия, спасти роженицу не удалось. Ребёнок жив", - отметил Мажаров.