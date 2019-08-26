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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев

10:19 26.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн
Грузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Грузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 526 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 418 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1108 человек (женщин – 332, детей – 565)", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились четыре гражданина Сирии.
За прошедшие сутки российская сторона в Нава (провинция Дераа) провела гуманитарную акцию, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выданы 750 продовольственных наборов общим весом 3,71 тонны.
Инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,5 гектара территории в населенных пунктах Эль-Харра и Джасим провинции Дераа, а также Дума провинции Дамаск. Обнаружено и уничтожено 24 взрывоопасных предмета.
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