В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев

Грузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн. Архивное фото

Грузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 526 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 418 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1108 человек (женщин – 332, детей – 565)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились четыре гражданина Сирии.

За прошедшие сутки российская сторона в Нава (провинция Дераа) провела гуманитарную акцию, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выданы 750 продовольственных наборов общим весом 3,71 тонны.