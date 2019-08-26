В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 11, Идлиб – один, Латакия – 12, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано десять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – два, Латакия – пять, Хама – три", - говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещены в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.