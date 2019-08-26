В МЧС назвали причину пожара в здании СКФУ

ПЯТИГОРСК, 26 авг - РИА Новости. Пожар произошёл в здании Северо-Кавказского федерального университета на площади 15 квадратных метров из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В воскресенье вечером в Северо-Кавказском федеральном университете, в корпусе 3 произошёл пожар. В результате пожара повреждено помещение лаборантской, кафедры биомедицины и физиологии на площади 15 квадратных метров", - говорится сообщении.

Как отмечается, в лаборантской сработала система автоматической пожарной сигнализации и вывела сигнал на пульт пожарно-спасательной части, благодаря своевременному реагированию подразделений пожарной охраны удалось минимизировать последствия пожара.