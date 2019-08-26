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РИА Новости

В МЧС назвали причину пожара в здании СКФУ

10:04 26.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ПЯТИГОРСК, 26 авг - РИА Новости. Пожар произошёл в здании Северо-Кавказского федерального университета на площади 15 квадратных метров из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
"В воскресенье вечером в Северо-Кавказском федеральном университете, в корпусе 3 произошёл пожар. В результате пожара повреждено помещение лаборантской, кафедры биомедицины и физиологии на площади 15 квадратных метров", - говорится сообщении.
Как отмечается, в лаборантской сработала система автоматической пожарной сигнализации и вывела сигнал на пульт пожарно-спасательной части, благодаря своевременному реагированию подразделений пожарной охраны удалось минимизировать последствия пожара.
"Причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Погибших пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС России", - сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
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