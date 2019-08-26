На Дальнем Востоке вода ушла еще из шести населенных пунктов

Последствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вода ушла из шести населенных пунктов Дальнего Востока за прошедшие сутки, еще 84 остаются подтопленными из-за паводка, сообщает МЧС РФ.

"За прошедшие сутки освободились от воды шесть населенных пунктов и пять участков автодорог Дальневосточного федерального округа. Из них в Приморском крае - один населенный пункт, 57 приусадебных участков. В Хабаровском - пять населенных пунктов, два жилых дома, 19 приусадебных участков и пять участков автодорог", - говорится в сообщении.

В МЧС также сообщили, что из четырех субъектов (Хабаровский и Приморский края, Амурская и Еврейская автономная области), 16 муниципальных районов и 4 городских округов вода ушла не полностью. В них остаются подтопленными 84 населенных пункта, 201 жилой дом, 2 451 приусадебный участок, один низководный мост и 78 участков автомобильных дорог.

К ликвидации последствий привлечены более 2 600 человек, 710 единиц техники, более 50 плавсредств.