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РИА Новости

На Дальнем Востоке вода ушла еще из шести населенных пунктов

09:44 26.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вода ушла из шести населенных пунктов Дальнего Востока за прошедшие сутки, еще 84 остаются подтопленными из-за паводка, сообщает МЧС РФ.
"За прошедшие сутки освободились от воды шесть населенных пунктов и пять участков автодорог Дальневосточного федерального округа. Из них в Приморском крае - один населенный пункт, 57 приусадебных участков. В Хабаровском - пять населенных пунктов, два жилых дома, 19 приусадебных участков и пять участков автодорог", - говорится в сообщении.
В МЧС также сообщили, что из четырех субъектов (Хабаровский и Приморский края, Амурская и Еврейская автономная области), 16 муниципальных районов и 4 городских округов вода ушла не полностью. В них остаются подтопленными 84 населенных пункта, 201 жилой дом, 2 451 приусадебный участок, один низководный мост и 78 участков автомобильных дорог.
К ликвидации последствий привлечены более 2 600 человек, 710 единиц техники, более 50 плавсредств.
Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Уровни реки Амур у населенных пунктов превысили неблагоприятные отметки. Тайфун принес в районы Приморского края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен в семи районах Приморья.
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