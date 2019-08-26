Москвичей в понедельник ожидает до 23 градусов тепла

"Москва сегодня остается под влиянием антициклона. Переменная облачность, без осадков. В центре столицы сегодня плюс 21-23, в Подмосковье от 19 до 24 градусов тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду", - сообщил Леус.