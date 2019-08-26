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РИА Новости

Москвичей в понедельник ожидает до 23 градусов тепла

08:24 26.08.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушки на Крымской набережной в Москве
Девушки на Крымской набережной в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Девушки на Крымской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Переменная облачность и без осадков ждет москвичей в понедельник, температура поднимется до 23 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Москва сегодня остается под влиянием антициклона. Переменная облачность, без осадков. В центре столицы сегодня плюс 21-23, в Подмосковье от 19 до 24 градусов тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду", - сообщил Леус.
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