Москвичей в понедельник ожидает до 23 градусов тепла

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Переменная облачность и без осадков ждет москвичей в понедельник, температура поднимется до 23 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Москва сегодня остается под влиянием антициклона. Переменная облачность, без осадков. В центре столицы сегодня плюс 21-23, в Подмосковье от 19 до 24 градусов тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду", - сообщил Леус.
25 августа, 22:30РИА НовостиСиноптик предупредил о резком похолодании в Москве
Синоптик отметил, что в понедельник давление постепенно будет понижаться и к вечеру барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.