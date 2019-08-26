В Ташкенте опрокинулся автобус

ТАШКЕНТ, 26 авг - РИА Новости. Пассажирский городской автобус опрокинулся в Ташкенте, восемь человек пострадали, погибших нет, сообщает в понедельник управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

По данным управления, накануне водитель пассажирского автобуса Isuzu не справился с управлением из-за поломки рессоры, машина опрокинулась на обочину дороги.

"Двое пассажиров, в том числе четырехлетняя девочка, были госпитализированы. Еще шестерым, получившим незначительные травмы, оказана медицинская помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.