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РИА Новости

В Ташкенте опрокинулся автобус

08:14 26.08.2019
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© AP PhotoПолиция в Узбекистане
Полиция в Узбекистане
© AP Photo
Полиция в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 26 авг - РИА Новости. Пассажирский городской автобус опрокинулся в Ташкенте, восемь человек пострадали, погибших нет, сообщает в понедельник управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.
По данным управления, накануне водитель пассажирского автобуса Isuzu не справился с управлением из-за поломки рессоры, машина опрокинулась на обочину дороги.
"Двое пассажиров, в том числе четырехлетняя девочка, были госпитализированы. Еще шестерым, получившим незначительные травмы, оказана медицинская помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В настоящий момент проводится доследственная проверка по факту ДТП, уточнили в МВД.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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