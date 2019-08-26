На севере Бурятии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 26 авг - РИА Новости. Режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров, снят в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в республиканском агентстве лесного хозяйства.

"Режим ЧС, введенный в начале июля, снят в Северо-Байкальском районе. В середине августа был снят режим ЧС в Забайкальском национальном парке. В республике продолжает действовать особый противопожарный режим", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что за сутки были ликвидированы два пожара в Курумканском и Северо-Байкальском районах. На утро понедельника работы по тушению лесных пожаров не проводились. В Бурятии продолжает действовать одна термоточка в зоне контроля на площади более четырех тысяч гектаров. Очаг находится в горной труднодоступной местности. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.