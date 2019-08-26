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РИА Новости

На севере Бурятии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

08:07 26.08.2019 (обновлено: 08:30 26.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 авг - РИА Новости. Режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров, снят в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в республиканском агентстве лесного хозяйства.
"Режим ЧС, введенный в начале июля, снят в Северо-Байкальском районе. В середине августа был снят режим ЧС в Забайкальском национальном парке. В республике продолжает действовать особый противопожарный режим", - сказал собеседник агентства.
Тушение лесных пожаров
Вчера, 00:55РИА Новости
Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири
В ведомстве сообщили, что за сутки были ликвидированы два пожара в Курумканском и Северо-Байкальском районах. На утро понедельника работы по тушению лесных пожаров не проводились. В Бурятии продолжает действовать одна термоточка в зоне контроля на площади более четырех тысяч гектаров. Очаг находится в горной труднодоступной местности. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - был объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль. В пятницу был отменен режим ЧС в Иркутской области и Якутии.
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