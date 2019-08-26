В Литве предсказали "ядерную гибель"

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Литве якобы грозит "ядерная гибель" из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции, заявил бывший председатель Верховного совета республики и глава партии консерваторов "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Витаутас Ландсбергис. Об этом сообщает Литве якобы грозит "ядерная гибель" из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции, заявил бывший председатель Верховного совета республики и глава партии консерваторов "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Витаутас Ландсбергис. Об этом сообщает Sputnik Литва

По его словам, Белоруссию и Россию, при содействии которой строят БелАЭС, "не волнует безопасность электростанции".

"В России и Белоруссии заранее объявляются не даты соблюдения условий стандартов безопасности и соответствия им, а даты загрузки топлива и технического ввода в эксплуатацию. Для них безопасность — не самая важная вещь… <…> Ответная мера пока — спокойная экономическая защита, отказ Литвы финансировать собственную гибель", — заявил Ландсбергис.

Он добавил, что запуск объекта станет "гибелью" для его страны, а "жизнеспособность" электростанции определит "жадность транзитного бизнеса Латвии".

"Грядущая ядерная, демографическая катастрофа и катастрофа глобального потепления могут перевернуть все, как рука Божья, в неожиданном направлении", — сказал политик.

БелАЭС строят близ города Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Генподрядчик строительства — компания "Атомстройэкспорт", которая входит в "Росатом". Первый энергоблок станции по плану должен войти в эксплуатацию в этом году, второй — в 2020 году.