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РИА Новости

В Литве предсказали "ядерную гибель"

05:33 26.08.2019 (обновлено: 13:48 26.08.2019)
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© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв
© Depositphotos / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Литве якобы грозит "ядерная гибель" из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции, заявил бывший председатель Верховного совета республики и глава партии консерваторов "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Витаутас Ландсбергис. Об этом сообщает Sputnik Литва.
По его словам, Белоруссию и Россию, при содействии которой строят БелАЭС, "не волнует безопасность электростанции".
"В России и Белоруссии заранее объявляются не даты соблюдения условий стандартов безопасности и соответствия им, а даты загрузки топлива и технического ввода в эксплуатацию. Для них безопасность — не самая важная вещь… <…> Ответная мера пока — спокойная экономическая защита, отказ Литвы финансировать собственную гибель", — заявил Ландсбергис.
Он добавил, что запуск объекта станет "гибелью" для его страны, а "жизнеспособность" электростанции определит "жадность транзитного бизнеса Латвии".
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"Грядущая ядерная, демографическая катастрофа и катастрофа глобального потепления могут перевернуть все, как рука Божья, в неожиданном направлении", — сказал политик.
БелАЭС строят близ города Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Генподрядчик строительства — компания "Атомстройэкспорт", которая входит в "Росатом". Первый энергоблок станции по плану должен войти в эксплуатацию в этом году, второй — в 2020 году.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент республики постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" Литвы. Белоруссия, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.
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Витаутас ЛандсбергисБелАЭС (Белорусская АЭС)РосатомБелоруссияРоссияЛитваАтомстройэкспортВ мире
Популярные комментарии
Свою АЭС профукали, сейчас ноют как шпроты перед копчением.
26 августа, 06:19
ЛКЛысый Кучерявый
98341001
Жаба душит литовцев. Когда-то имели дешёвую электроэнергию с Игналинской АЭС, но в угоду Европе закрыли станцию и теперь электричесво у них дорогое. А белорусы дразнят - строят АЭС под боком, да ещё и продавать в литву излишки готовы. Ну, раз свою курицу, несущую золотые яйца, они придушили, то единственная отрада - это если у соседа корова сдохнет. Вот и лезут из кожи )))
26 августа, 08:36
rroyi
10920001
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