Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8.

По его словам, возвращение России в клуб выглядит логичным шагом, поскольку с ее участием будет проще решать сложные мировые вопросы.

"Формат G8 был очень полезным, поскольку вместе с Россией можно было решать отчасти действительно сложные и важные вопросы. Из-за событий на Украине мы же сами исключили Российскую Федерацию. И я был не единственным, кто тогда посчитал это тактической ошибкой", - сказал Ишингер.

Тем не менее, он также подчеркнул, что возвращение России в состав G8 исключено, поскольку тогда это негативно скажется на Украине.

"Это было бы мощной пощечиной для Украины, сокрушительным поражением для наших украинских партнеров. Запад же в целом потерял бы лицо в морально-политическом плане", - добавил Ишингер.

Политик также отметил, что G7 в целом перестала играть главенствующую роль в мировой политике, поскольку между западными странами больше нет единства, и они не могут достичь значимых результатов.

Ранее Дональд Трамп согласился на предложение Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.