Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T05:59Z
https://ria.ru/20190826/1557894889.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/144924/28/1449242868_0:94:3000:1782_1036x0_80_0_0_bd1c2e22f75bc3f90c1132b31cb20e0d.jpg
РИА Новости

Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8

05:28 26.08.2019 (обновлено: 05:59 26.08.2019)
21145
© Фото : MSC / KuhlmannГлава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер
Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер
© Фото : MSC / Kuhlmann
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8.
По его словам, возвращение России в клуб выглядит логичным шагом, поскольку с ее участием будет проще решать сложные мировые вопросы.
"Формат G8 был очень полезным, поскольку вместе с Россией можно было решать отчасти действительно сложные и важные вопросы. Из-за событий на Украине мы же сами исключили Российскую Федерацию. И я был не единственным, кто тогда посчитал это тактической ошибкой", - сказал Ишингер.
Тем не менее, он также подчеркнул, что возвращение России в состав G8 исключено, поскольку тогда это негативно скажется на Украине.

"Это было бы мощной пощечиной для Украины, сокрушительным поражением для наших украинских партнеров. Запад же в целом потерял бы лицо в морально-политическом плане", - добавил Ишингер.

Политик также отметил, что G7 в целом перестала играть главенствующую роль в мировой политике, поскольку между западными странами больше нет единства, и они не могут достичь значимых результатов.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Вчера, 03:12РИА Новости
Жириновский назвал условия для возвращения России в G8
Ранее Дональд Трамп согласился на предложение Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.
3020972731
Обсудить 18
Эммануэль МакронВольфганг ИшингерG7Дональд ТрампG8Мюнхенская конференция по безопасностиРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Донька прикажет, сразу по иному запоют, холуи.
26 августа, 06:09
ЛКЛысый Кучерявый
2180010
поцелуй украину в зад ....
26 августа, 05:57
kkvnpred
1780000
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский назвал условия для возвращения России в G8
РИА
Новости
Ядерный взрыв
В Литве предсказали "ядерную гибель"
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Лента
новостей
Влюбленные держатся за руки
В США молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после свадьбы
Девушки на ВДНХ
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
Президент США Дональд Трамп в кулуарах саммита G7 в Биаррице, юго-запад Франции. 25 августа 2019
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России, сообщили СМИ
Актер Игорь Верник с сыном Григорием
Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали массовое увольнение хирургов на Урале
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
Моторвагонное депо Крюково
В Чечне забросали камнями поезд Петербург — Махачкала
Прилавок с пивом в отделении Почты России в поселке Абрам-Мыс Кольского района Мурманской области
Отделения "Почты России" могут стать алкомаркетами и аптеками
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Алиша Кеннен
В США мать лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47Пользователи Facebook из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети
00:44Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
Лента новостейМолния