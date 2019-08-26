Около 20 человек задержаны в связи с протестами из-за саммита G7 у Биаррица

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Полиция задержала 19 человек в связи с протестами близ французского Биаррица, где проходит саммит "Большой семерки", пишет газета Полиция задержала 19 человек в связи с протестами близ французского Биаррица, где проходит саммит "Большой семерки", пишет газета Sud-Ouest со ссылкой на префектуру департамента Атлантические Пиренеи.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в соседней Байонне прошла очередная акция протеста против президента Франции Эммануэля Макрона. Люди вышли на улицы с его портретами, украденными из мэрий разных городов страны. Корреспондент РИА Новости передавал, что шествие антиглобалистов-противников саммита "Большой семерки" прошло также в расположенной недалеко французской коммуне Андай вблизи границы с Испанией.

Sud-Ouest добавляет, что в общей сложности 17 задержанных были помещены в воскресенье под стражу, в основном за ношение оружия и насилие в отношении правоохранителей.