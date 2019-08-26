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РИА Новости

Бывший помощник Трампа заявил, что его обокрали в Афинах

00:27 26.08.2019 (обновлено: 01:26 26.08.2019)
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© AP Photo / Dimitri MessinisСотрудники полиции у здания посольства России в Афинах, Греция
Сотрудники полиции у здания посольства России в Афинах, Греция
© AP Photo / Dimitri Messinis
Сотрудники полиции у здания посольства России в Афинах, Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 26 авг - РИА Новости. Бывшего помощника президента США Дональда Трампа Джорджа Дзидзикоса обокрали в Афинах во время одной из поездок, об этом он сам рассказал в интервью газете "Прото тема".
По словам Дзидзикос, у которого греческие корни, проблема преступности в Греции стоит очень остро, и нынешнее правительство должно решить ее.
Дзидзикос сказал, что часто бывает в Греции и во время одной из поездок его обокрали.
"Когда я возвращал арендованный автомобиль, выхватили мой рюкзак из багажника посреди бела дня, когда вокруг было множество народу. Я потерял все, что было важно для меня и для работы, - паспорт, наличные, iPad, ноутбук, удостоверения, икону Божьей матери, подаренную мне отцом, и другие особенные для меня предметы, которые я всегда возил с собой", - рассказал экс-чиновник.
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По его словам, это не единственный случай.
"Когда я был в американском посольстве в Афинах, чтобы восстановить паспорт, я встретил и других людей, с которыми произошло то же самое во время их отпуска здесь. Конечно, мелкие кражи случаются не только в Греции, но здесь проблема, кажется, больше, особенно в определенных районах", - сказал Дзидзикос.
"Каждое правительство обязано обеспечивать безопасность граждан. Новое правительство (Греции) обязалось бороться с преступностью и анархией. Это важно не только для греков, но и для туристов, которые приезжают", - сказал бывший чиновник американской администрации.
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Дональд ТрампГрецияСШАВ мире
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