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РИА Новости

Изабель Юппер: раньше никогда не играла Чехова, но скоро исполню мечту

12:00 26.08.2019 (обновлено: 12:01 26.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИзабэль Юппер
Изабэль Юппер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Звезда мирового кино Изабель Юппер накануне своего выступления в России, где представит моноспектакль "Любовник" по самому известному произведению Маргерит Дюрас, в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказала о своем отношении к театру и кино, к актерской профессии, поделилась своим мнением об особенностях работы в театре, о русской актерской школе и роли системы Станиславского для артиста, а также о предстоящей работе в чеховской пьесе и о своем спектакле, который покажет в Москве и Санкт-Петербурге. Российская премьера моноспектакля "Любовник" по одноименной повести Маргерит Дюрас, удостоенной Гонкуровской премии, состоится 8 и 9 сентября в Москве (Дом музыки) и 10 сентября в Санкт-Петербурге (театр "Балтийский дом").
— В России, где вас очень любят и всегда рады вашему приезду, с нетерпением ждут встречи. Многие знают вас больше по кино, а сейчас вы приезжаете со спектаклем в новом для них амплуа театральной актрисы.
— Не вполне так. Я уже была в России с театральной постановкой – в 2015 году в рамках Чеховского фестиваля я гастролировала вместе с труппой театра "Одеон". Тогда я участвовала в спектакле "Ложные признания" по Мариво. Очень запоминающийся опыт, это был замечательный визит в вашу страну.
Спектакль "Любовник", с которым я приезжаю сейчас, очень необычный спектакль. Это не классическая постановка со сложной сценографией, по большому счету это чтение повести великой Маргерит Дюрас. Я остаюсь наедине с текстом, делаю его выпуклым.
— Вы привозите самый сложный для артиста любого ранга жанр моноспектакля, где у вас не будет поддержки в лице партнеров.
— Как я уже сказала, "Любовник" это спектакль необычного формата, зрителей ждет во многом литературный вечер. А моя поддержка во время выступления – непосредственно текст Маргерит Дюрас и его многочисленные оттенки эмоций и нюансов.
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— Для вас вхождение в мир театра было сложным, а игра на сцене совершенно чем-то новым и особенным по сравнению с работой в кино? Считаете ли вы, что театральная актриса это в каком-то смысле другая, отдельная профессия или это лишь нюанс единого актерского дела?
— Нет, я не могу сказать, что это другая профессия. Я остаюсь актрисой, ремесло остается тем же. Сегодня дистанция между театром и кино стремительно сокращается, все больше востребована естественность. Да, конечно, театр имеет свою специфику – один и тот же спектакль от вечера к вечеру может очень сильно измениться, но сам процесс игры для меня одинаков. Это особенное, во многом пограничное состояние бытия, когда ты одновременно оказываешься между сознательным и бессознательным. Единственная серьезная разница между театром и кино – это публика. Каждый раз в театре складываются особенные, почти личные отношения со зрителями.
— Что для вас все-таки интереснее – съемки в кино или театральные репетиции и выход на сцену, встреча со зрителем лицом к лицу? Где и когда состоялся ваш театральный дебют?
— Я одинаково люблю кино и театр и получаю удовольствие от игры как на сцене, так и на съемочной площадке. Я начала работать в театре очень давно, еще в семидесятых одновременно со съемками в кино. И сейчас с огромным удовольствием принимаю участие в постановках.
— Вы в своих интервью всегда подчеркиваете, что снимаетесь только у тех режиссеров, которые вам интересны. А что касается театра, ваше решение взяться за роль в спектакле в большей степени зависит от литературной основы или от постановщика?
— Как и в случае с кино, выбор постановки во многом зависит от режиссера. Я ищу того, чье художественное видение нестандартно и близко мне по духу. Совсем недавно прошли показы моноспектакля Роберта Уилсона "Мэри сказала, что сказала"(Mary Said What She Said) в парижском театре Theatre de la Ville, где речь идет о последнем дне Марии Стюарт. Это невероятный опыт сотрудничества с Робертом.
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— Судя по вашим героиням в кино, всегда противоречивым и неоднозначным, вас бы очень хотелось увидеть в чеховских пьесах, героини которых столь же не просты. У вас никогда не возникала мысль попробовать сыграть в "Трех сестрах", "Дяде Ване", "Вишневом саде"?
— Чехов – это гений, и, конечно, каждой актрисе хочется сыграть в постановке его пьесы. Раньше я никогда не играла Чехова, но скоро, наконец-то, реализую свою давнюю мечту. Пока не могу раскрывать детали, скажу только, что это будет во Франции.
— Знаете ли вы русский театр? Собираетесь ли побывать на спектакле в Москве? И в каком театре?
— Не могу сказать, что я хорошо знаю русский театр, но я, безусловно, с ним знакома. У вас невероятно сильная школа и очень сильные актеры. Вообще, опыт системы Станиславского по большому счету вошел в суть актерской профессии. Однако я скорее исключение – никогда не продумываю свои роли заранее, для меня, повторюсь, это вопрос интуиции и какой-то особенной, иррациональной чувствительности.
Конечно, мне бы очень хотелось побывать в театре в Москве или Санкт-Петербурге, но все будет зависеть от того, сколько времени у меня останется.
— Спектакль "Любовник" создан по одноименной автобиографической повести знаменитой Маргерит Дюрас. Чем привлекло вас это произведение? Расскажите, если можно, о нем поподробнее.
— Это не первый опыт работы с текстами Дюрас. Чуть больше десяти лет назад я снималась в ленте "Плотина против Тихого океана" также по одноименному роману писательницы. Дюрас много пишет о женщинах и ее отношениях с окружающими. В ее произведениях идет речь не только о любимом мужчине, но и о родителях, детях, подругах.
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"Любовник" — невероятно трогательное произведение, которое рассказывает о совсем молодой девушке и ее опыте взросления. Отдельный мотив – это ее отношения с матерью. Кстати, в "Плотине" эта тема также является одной из ключевых. Это многослойное и, конечно, довольно грустное произведение. Очень ярко в нем показан контекст, на фоне которого развиваются события. Это замечательный текст, и я рада буду представить его в России.
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Изабель ЮпперРоссияИнтервью - Авторы
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