27 августа: память преподобного Феодосия Печерского

Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского

Феодосий Печерский, первый игумен первого русского монастыря – Киево-Печерской лавры – считается основателем общежитильного монастырского устава и родоначальником монашества в Руси.

Строго говоря, первым иноком, поселившемся на крутом берегу Днепра близ Киева, был преподобный Антоний. Но он был отшельником, анахоретом, и братия, начавшая собираться вокруг него и учиться на его примере, была немногочисленна. А при Феодосии число монахов выросло в разы, в кельях-пещерах они уже не умещались – пришлось строить деревянный монастырь, церковь, налаживать общую монашескую жизнь по строгому Студийскому уставу, который специально, по просьбе Феодосия, привезли из Константинополя. По этому уставу иноки должны были непрестанно трудиться, довольствоваться общей трапезой и иметь одинаковую одежду, а все имущество у них было общим.

Феодосий к себе был строже, чем к другим – он еще юношей пытался носить вериги, только мать отняла. Она вообще не понимала странного влечения сына к иноческим подвигам, появившегося у него, когда он был еще подростком.

Родом он был из Василева (ныне город Васильков под Киевом), но ни мирское имя, ни год рождения его неизвестны; историки полагают, что родился он около 1038 года. Потом семья перебралась в Курск. Мальчика учили грамоте сначала дома, потом отдали в училище, где он пристрастился к чтению житий святых монахов-пустынников первых веков христианства и загорелся желанием стать таким, как они.

Ему было лет 14, когда умер его отец, и это стало для него большим потрясением и последним аргументом в пользу принятого решения.

Наслушавшись рассказов странников, он решил было отправиться в паломничество по святым местам Палестины, но мать не дала. Вот тогда-то он первый раз и попробовал носить вериги, но и этого мать не позволила. Она совсем не разделяла увлечения сына и мечтала видеть его "нормальным человеком". Чего только она ни делала, чтобы его удержать – и связывала, и била, и даже на цепь сажала. Но сын все-таки сбежал в Киев к Антонию, принял постриг с именем Феодосий, поселился рядом с учителем в такой же пещерной келье и так преуспел в монашеских подвигах, что вскоре его избрали игуменом, хотя ему тогда не было еще и 30 лет.

Со временем уважением к Феодосию прониклись не только монахи и богомольцы, но даже князья, которых он постоянно мирил.

3 мая 1074 года преподобный Феодосий скончался и был погребен в той самой пещере, в которой когда-то под руководством Антония начал свои подвиги.

В 1088 году преподобный Нестор Летописец составил первое его житие, а через год освятили каменную Успенскую церковь, заложенную преподобным Феодосием, и монахи решили, что тело ее основателя непременно нужно перенести туда. В 1091 году накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы они раскрыли могилу и обнаружили нетленные мощи. В день праздника их перенесли в храм – торжественно, в присутствии многих епископов и игуменов киевских монастырей, а потом, во время одного из татарских набегов, спрятали под спуд у западных дверей храма, где они с тех пор и лежат.