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РИА Новости
Москва Сегодня: мегаполис для жизни

Столичный комитет по туризму рассказал об образе типичного гостя Москвы

22:13 25.08.2019
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© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
Панорама Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Столичный комитет по туризму выяснил, кто является типичными гостями Москвы: это люди до 34 лет, больше половины которых - мужчины, сообщается на официальном портале мэра и правительства.
Отмечается, что столичный Комитет по туризму приводит данные социологического опроса за первую половину 2019 года. Из данных опроса следует, что большинство туристов, посещающих Москву, — молодые люди в возрасте до 34 лет.
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"Среди гостей из других регионов России 77,5% — миллениалы (те, кто родился после 1981 года). Из них 33,3% — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Мужчины составляют большую часть российских туристов — 53,2%", - говорится в материале.
Также отмечается, что более 60% зарубежных гостей столицы тоже не старше 34 лет.
"Большинство туристов из дальнего зарубежья — также молодые люди не старше 34 лет (63,6%). Из них 28%— туристы в возрасте от 18 до 24 лет. Возраст около 19,9% гостей из стран дальнего зарубежья — от 35 до 44 лет", - говорится в сообщении.
Также добавляется, что среди зарубежных туристов тоже больше мужчин - 57,2%.
Указывается, что Москва привлекает молодежь различными культурно-развлекательными событиями и фестивалями.
"Одновременно в столице развивается транспортная инфраструктура, создаются новые сервисы для туристов, что делает российскую столицу еще более привлекательной для путешествий", - говорится в сообщении.
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