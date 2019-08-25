На Курском направлении МЖД возможны задержки в движении поездов

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Задержки в движении поездов на Курском направлении Московской железной дороги возможны в воскресенье из-за технических проблем, сообщает "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).

Как отмечает компания, диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Компания приносит извинения за возможные неудобства.