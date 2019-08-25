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РИА Новости

На Курском направлении МЖД возможны задержки в движении поездов

19:26 25.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСтроительство малого кольца МЖД
Строительство малого кольца МЖД
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Строительство малого кольца МЖД. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Задержки в движении поездов на Курском направлении Московской железной дороги возможны в воскресенье из-за технических проблем, сообщает "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).
Как отмечает компания, диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Компания приносит извинения за возможные неудобства.
"На Курском направлении возможны задержки в движении некоторых поездов по техническим причинам", - говорится в сообщении ЦППК в Twitter.
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Центральная пригородная пассажирская компанияМоскваПроисшествия
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