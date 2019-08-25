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РИА Новости

Прогресса по Brexit после встречи Туска и Джонсона нет, сообщил источник

17:45 25.08.2019
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© REUTERS / Gonzalo FuentesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Прогресса по ситуации вокруг Brexit после встречи главы Евросовета Дональда Туска с премьером Британии Борисом Джонсоном в воскресенье на полях саммита G7 в Биарицце не достигнуто, сообщил источник в структурах ЕС.
В воскресенье Туск и Джонсон провели запланированную двустороннюю встречу по вопросу Brexit, перед началом которой британский премьер заявил, что Лондон сохранит близость к Европе по ключевым вопросам вне зависимости от того, произойдет ли после 31 октября выход с соглашением или без него.
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Джонсон связал прогресс по Brexit со снятием вопроса о границе в Ирландии
"После встречи прогресса по этим вопросам нет. Однако стороны продолжат контакты", - сказал журналистам знакомый с результатами встречи источник.
Джонсон ранее призвал Туска изменить позицию по вопросу особого погранично-таможенного режима между Ирландией и Северной Ирландией.
Лондон предлагает ЕС исключить из соглашения о Brexit положение о границе в Ирландии, так как это поможет утвердить в британском парламенте сделку и выйти из Евросоюза в "штатном" режиме. Евросоюз против внесения изменений в соглашение.
Ранее Туск выразил надежду, что Джонсон не войдет в историю как "мистер No Deal", то есть как премьер страны, который вывел ее из Евросоюза без соглашения и с экономическими последствиями для всех сторон.
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BrexitG7Борис ДжонсонДональд ТускВ мире
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