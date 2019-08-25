Прогресса по Brexit после встречи Туска и Джонсона нет, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Прогресса по ситуации вокруг Brexit после встречи главы Евросовета Дональда Туска с премьером Британии Борисом Джонсоном в воскресенье на полях саммита G7 в Биарицце не достигнуто, сообщил источник в структурах ЕС.

В воскресенье Туск и Джонсон провели запланированную двустороннюю встречу по вопросу Brexit, перед началом которой британский премьер заявил, что Лондон сохранит близость к Европе по ключевым вопросам вне зависимости от того, произойдет ли после 31 октября выход с соглашением или без него.

"После встречи прогресса по этим вопросам нет. Однако стороны продолжат контакты", - сказал журналистам знакомый с результатами встречи источник.

Джонсон ранее призвал Туска изменить позицию по вопросу особого погранично-таможенного режима между Ирландией и Северной Ирландией.

Лондон предлагает ЕС исключить из соглашения о Brexit положение о границе в Ирландии, так как это поможет утвердить в британском парламенте сделку и выйти из Евросоюза в "штатном" режиме. Евросоюз против внесения изменений в соглашение.