Создатели раскрыли подробности второй части "Холодного сердца"

Создатели сиквела рассказали, что отправной точкой их новой работы стали вопросы, оставшиеся без ответа в первой части: откуда появилась способность Эльзы превращать в лед все, к чему она прикасается и куда отправились родители сестер, когда их настигло кораблекрушение.

Они также уточнили, что Эван Рэйчел Вуд озвучит мать девочек, а Стерлинг К. Браун – нового персонажа – лейтенанта Маттиаса, который уже больше 30 лет водит солдат по заколдованному лесу. Режиссеры презентовали песню из второй части Into the unknown, в которой Эльза слышит зов из прошлого. Ей предстоит решить, стоит ли ответить на него и, возможно, узнать больше о своих способностях, но при этом она рискует потерять все, что у нее есть.