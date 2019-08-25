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РИА Новости
Культура

Создатели раскрыли подробности второй части "Холодного сердца"

16:41 25.08.2019
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© Фото : Walt Disney Studios ‏ Кадр из мультфильма "Холодное сердце 2" студии Уолта Диснея
Кадр из мультфильма Холодное сердце 2 студии Уолта Диснея
© Фото : Walt Disney Studios ‏
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Режиссеры второй части "Холодного сердца" Крис Бак и Дженнифер Ли поделились деталями сюжета и презентовали песню из мультфильма на выставке D23 Expo, посвященной проектам студии Disney, сообщает Entertainment Weekly.
Создатели сиквела рассказали, что отправной точкой их новой работы стали вопросы, оставшиеся без ответа в первой части: откуда появилась способность Эльзы превращать в лед все, к чему она прикасается и куда отправились родители сестер, когда их настигло кораблекрушение.
Они также уточнили, что Эван Рэйчел Вуд озвучит мать девочек, а Стерлинг К. Браун – нового персонажа – лейтенанта Маттиаса, который уже больше 30 лет водит солдат по заколдованному лесу. Режиссеры презентовали песню из второй части Into the unknown, в которой Эльза слышит зов из прошлого. Ей предстоит решить, стоит ли ответить на него и, возможно, узнать больше о своих способностях, но при этом она рискует потерять все, что у нее есть.
Также стало известно, что отношения Анны и Кристоффа во второй части станут более тесными.
Премьера мультфильма запланирована на 22 ноября.
Кадр из мультфильма Холодное сердце 2
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