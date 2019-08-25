В Томской области загорелся цех по переработке панелей МДФ

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Цех по переработке панелей МДФ загорелся на площади 500 квадратных метров в Асиновском районе Томской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В поселке Асино на улице Куйбышева горит цех по переработке панелей МДФ. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
2 марта, 01:41РИА НовостиКрупные пожары в России
По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 24 человека и восемь единиц техники.