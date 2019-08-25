Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-25T15:53Z
https://ria.ru/20190825/1557886645.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154944/52/1549445295_0:0:3274:1843_1036x0_80_0_0_3a44b491da6132f8456f67b8dfd90d8f.jpg
РИА Новости

Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на китайские товары еще выше

15:53 25.08.2019
1102
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не повысил пошлины на товары из КНР еще выше, заявила пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм после того, как американские СМИ неверно истолковали слова президента.
В ходе двусторонних переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Трамп спросили, сожалеет ли он о чем-то в связи с обострением торговой войны с Китаем, на что президент ответил утвердительно. После его ответа ряд СМИ, включая газету Washington Post и агентство Ассошиэйтед Пресс, написали, что Трамп выразил сожаление в связи с торговой войной с Китаем.
Флаг Китая
24 августа, 14:20РИА Новости
Китай выразил протест из-за решения США повысить пошлины
"Его ответ был неверно истолкован. Президент Трамп ответил утвердительно, потому что он сожалеет о том, что не поднял пошлины еще выше", - говорится в заявлении пресс-секретаря.
Власти США стремятся устранить дисбаланс в торговле, который, по их словам, составляет 500 миллиардов долларов. Переговоры с КНР идут без заметного прогресса, и США постепенно поднимают пошлины и используют другие методы давления на Пекин.
Ранее Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.
Решение Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5 078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.
Фотография со встречи бывшего президента США Ричарда Никсона с Мао Цзэдуном в 1972 году, представленная на выставке посвященной 40-летию дипломатических отношений США и Китая
23 августа, 08:00РИА Новости
Как Никсон договорился с Китаем, а Трамп разругался
7251245
Обсудить 2
Борис ДжонсонДональд ТрампКитайСШАВ миреЭкономика
Рекомендуем
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Трамп заявил о наличии среди лидеров G7 сторонников возвращения России
РИА
Новости
В Сети поразились исполнением гимна Украины в самолете
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
Китайские компании купили большинство акций украинской "Мотор Сич"
Флаг США
В США рассказали о торговых переговорах с Японией
Лента
новостей
Стела автозаправочной станции
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Прогресса по Brexit после встречи Туска и Джонсона нет, сообщил источник
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
Страны G7 видят риски в развитии мировой экономики, заявила Меркель
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Трамп заявил о достижении соглашения с Японией по торговле
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео предостерег Ливан от эскалации напряженности в отношениях с Израилем
Владимир Зеленский
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции
Флаги стран-участниц саммита G7
Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России
Город Бейрут
В "Хезболлах" рассказали подробности инцидента с израильскими дронами
Флаг Китая
Китай выразил протест из-за решения США повысить пошлины
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков прокомментировал заявление о возможном приглашении Путина на G7
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Фестиваль "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей
08:29Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
08:25В Иркутской области после паводков построят пять новых школ
08:24Москвичей в понедельник ожидает до 23 градусов тепла
08:23Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих
08:22В Чечне забросали камнями поезд "Петербург – Махачкала"
08:18В Тюмени проверят больницу, где не приняли пациентку с отеком легких
08:15На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 2,9 тысячи гектаров леса
08:14В Ташкенте опрокинулся автобус
08:13В Роскачестве рассказали, как обезопасить ребенка от онлайн-травли
08:07На севере Бурятии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
08:00Россия и Индия могут создать станции для спутниковой навигации
07:38Порошенко пообещал "с гордостью" поднять украинский флаг над Донецком
07:38Депутат ГД объяснил, почему новые санкции против России нанесут ущерб США
07:31Глава комитета ГД дал оценку второму пакету санкций США по делу Скрипалей
07:13В Красноярском крае площадь лесных пожаров сократилась на 14 тысяч гектаров
07:12Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей"
07:10На МКС "Союз МС-13" перестыковали для приема робота "Федор"
07:07Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку
07:02Власти Китая не желают эскалации торговой войны с США и готовы к диалогу
Лента новостейМолния