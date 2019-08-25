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РИА Новости
Война в Сирии

Член ЕП рассказал о делегации из Франции, которая посетит Сирию

14:33 25.08.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновТьерри Мариани
Тьерри Мариани
© РИА Новости / Максим Блинов
Тьерри Мариани. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Член Европарламента Тьерри Мариани назвал депутатов, вошедших в делегацию французской партии "Национальное объединение", которая направится в Сирию на следующей неделе.
Ранее Мариани сообщил РИА Новости, что несколько депутатов от французской партии "Национальное объединение" посетят Сирию 27 августа-1 сентября по случаю международной выставки в Дамаске, которая пройдет в этом году с 28 августа по 6 сентября.
"С Виржини Жорон, Николя Бэ и Андреа Котараком мы отправляемся в Сирию в этот вторник, 27 августа, (пробудем там – Прим. ред.) до 1 сентября, чтобы встретиться с политическими, экономическими, культурными и религиозными лидерами в этой стране, которая на протяжении восьми лет отважно и успешно борется с исламистскими террористами", - написал Мариани в Twitter.
Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года и до начала кризиса в 2011 году. Событие за годы своего существования обрело статус крупнейшего в своем роде на Ближнем Востоке. Выставку возобновили в 2017 году, тогда она вызвала ажиотаж среди желающих туда попасть и серьезные пробки на дорогах.
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Война в СирииТьерри МарианиЕвропейский парламентФранцияВ мире
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