Член ЕП рассказал о делегации из Франции, которая посетит Сирию

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Член Европарламента Тьерри Мариани назвал депутатов, вошедших в делегацию французской партии "Национальное объединение", которая направится в Сирию на следующей неделе.
Ранее Мариани сообщил РИА Новости, что несколько депутатов от французской партии "Национальное объединение" посетят Сирию 27 августа-1 сентября по случаю международной выставки в Дамаске, которая пройдет в этом году с 28 августа по 6 сентября.
"С Виржини Жорон, Николя Бэ и Андреа Котараком мы отправляемся в Сирию в этот вторник, 27 августа, (пробудем там – Прим. ред.) до 1 сентября, чтобы встретиться с политическими, экономическими, культурными и религиозными лидерами в этой стране, которая на протяжении восьми лет отважно и успешно борется с исламистскими террористами", - написал Мариани в Twitter.
Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года и до начала кризиса в 2011 году. Событие за годы своего существования обрело статус крупнейшего в своем роде на Ближнем Востоке. Выставку возобновили в 2017 году, тогда она вызвала ажиотаж среди желающих туда попасть и серьезные пробки на дорогах.