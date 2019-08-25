Член ЕП рассказал о делегации из Франции, которая посетит Сирию

Ранее Мариани сообщил РИА Новости, что несколько депутатов от французской партии "Национальное объединение" посетят Сирию 27 августа-1 сентября по случаю международной выставки в Дамаске, которая пройдет в этом году с 28 августа по 6 сентября.

Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года и до начала кризиса в 2011 году. Событие за годы своего существования обрело статус крупнейшего в своем роде на Ближнем Востоке. Выставку возобновили в 2017 году, тогда она вызвала ажиотаж среди желающих туда попасть и серьезные пробки на дорогах.